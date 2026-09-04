İstasyonda son anda müdahale: Samsun'da tramvay hattından kurtarılan çocuk

İstasyonda tehlikeyi önleyen müdahale

Samsun'da Cumhuriyet Meydanı İstasyonu'nda meydana gelen olayda, hemzemin yaya geçidinden geçen küçük bir kız çocuğu aniden tramvay hattına doğru koştu. İstasyonda görevli SAMULAŞ güvenlik görevlisi, hızlı bir refleksle çocuğu yakalayarak hattın dışına çekti ve muhtemel bir kazayı engelledi.

Müdahalenin ayrıntıları:

Olay sırasında çocuğun yakınlarıyla birlikte geçitten geçtiği, kısa sürede yön değiştirerek yaklaşmakta olan tramvayın önüne doğru ilerlediği görüldü. Güvenlik görevlisinin saniyeler içinde yaptığı müdahaleyle çocuk tramvayın altına düşmekten kurtarıldı; bu müdahale çevrede bulunanların takdirini topladı.

Görgü tanıkları ve kayıtlar:

İstasyondaki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, olayın bütün ayrıntıları kaydedildi. Kamera kayıtları ve görgüye dayalı ifadeler, güvenlik görevlisinin zamanında ve etkili müdahalesinin olası bir can kaybını önlediğini net biçimde gösteriyor.

Olay, Cumhuriyet Meydanı İstasyonundeki hemzemin yaya geçidinde yaşandı ve güvenlik kamerası görüntüleri olayın doğrulanmasını sağladı. Müdahale, görevlinin hızlı reaksiyonunun belirleyici olduğunu ortaya koydu.

GÜVENLİK GÖREVLİSİNİN SON ANDA ÇOCUĞU TUTARAK GERİ ÇEKMESİ GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.