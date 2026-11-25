etkinlikte balık ekmek dağıtımı:

Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 25 Kasım Dünya Balıkçılık Günü dolayısıyla kurum binasının bahçesinde bir etkinlik düzenledi. Program kapsamında Fatih İlkokulu öğrencilerine pişirilen alabalık ve palamuttan hazırlanan balık ekmekler ikram edildi.

Etkinlikte toplam 250 öğrenciye balık ekmek dağıtıldı. Öğrenciler ikramlara yoğun ilgi gösterdi ve dağıtımın ardından okullarına döndüler.

amaç ve uygulama:

Etkinliğin hedefi, balık tüketiminin önemine vurgu yapmak ve öğrencilerde su ürünlerine yönelik farkındalık oluşturmaktı. Programa katılan öğrencilere yalnızca ikram sunulmadı; aynı zamanda su ürünleri satış yerleri gezdirildi ve numuneler alındı.

Etkinlikte konuşan Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş, amaçlarını şu sözlerle özetledi: "Toplamda 250 öğrencimize balık ekmek dağıttık. Amacımız hem öğrencilerimize balığı sevdirmek hem de su ürünlerini tanıtmaktır. Öğrencilerimize balık satılan yerleri gezdirdik, numuneler aldık".

Program, öğrencilere hem lezzetli bir deneyim sundu hem de su ürünlerinin tanıtılması yönünde doğrudan bir eğitim fırsatı sağladı. Müdürlük yetkilileri, benzer farkındalık çalışmalarıyla su ürünlerine ilgiyi artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Dünya Balıkçılık Günü’nde 250 öğrenciye balık ekmek ikram edildi