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Çocuklara hayvan koruma bilinci aşılandı: Antalya Doğal Yaşam Parkı'ndaki etkinlik

Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda düzenlenen etkinlikte 6 okuldan yaklaşık 300 öğrenciye hayvan ve doğa sevgisi ile koruma bilinci kazandırıldı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 13:42

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EDİTÖR: Aslı Han

Çocuklara hayvan koruma bilinci aşılandı: Antalya Doğal Yaşam Parkı'ndaki etkinlik

Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinliği

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda çocuklara yönelik bir dizi etkinlik düzenledi. Amaç, küçük yaşta hayvan ve doğa sevgisi oluşturmak ve koruma bilincini güçlendirmekti.

Etkinliğin amacı ve katılımcılar:

Etkinlikte 6 okuldan yaklaşık 300 öğrenci ağırlanırken, katılımcılara doğal yaşam ve türlerin korunmasının önemi anlatıldı. Organizasyon, çocuklara doğayı tanıma ve gözlemleme imkânı sunmayı hedefledi.

Çocuklara yönelik uygulamalar:

Çocuklar çeşitli oyun ve etkinliklere katılarak hem eğlendi hem de hayvanları yakından gözlemleme fırsatı buldu. Park yetkilileri, erken yaşta verilen eğitimin uzun vadede koruma davranışlarını artırdığına dikkat çekti.

Su Ürünleri Mühendisi Hakan Savurdan etkinliğin amacını şöyle özetledi: "Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinliği kapsamında Antalya Doğal Yaşam Parkımızda 6 okuldan yaklaşık 300 öğrencimizi ağırladık. Etkinlikteki amacımız çocuklarımıza hayvan ve doğa sevgisini aşılamak ve koruma bilincini oluşturmaktı. Çocuklarımızla çeşitli oyunlar oynadık ve hayvanları yakından görmelerine imkân sağladık."

Park yetkilileri, hayvan ve doğa sevgisinin küçük yaşta kazandırılmasının önemine vurgu yaptı.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, DÜNYA HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ KAPSAMINDA ANTALYA DOĞAL YAŞAM...

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, DÜNYA HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ KAPSAMINDA ANTALYA DOĞAL YAŞAM PARKI’NDA ÇOCUKLARA YÖNELİK ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER DÜZENLEDİ. 6 OKULDAN YAKLAŞIK 300 ÖĞRENCİNİN KATILDIĞI ETKİNLİKTE ÇOCUKLAR HEM EĞLENDİ HEM DE HAYVANLARI YAKINDAN TANIMA FIRSATI BULDU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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