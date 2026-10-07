Küçükbalıklı'da ruhsatsız depoda 6,5 ton sağlıksız gıda imha edildi

Osmangazi ekipleri, ruhsatsız depoda sağlıksız koşullarda saklanan ürünleri topladı

Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların ihbarı üzerine Küçükbalıklı Mahallesi'nde ruhsatsız faaliyet gösteren bir depoda denetim gerçekleştirdi. Osmangazi İlçe Tarım Müdürlüğü ile yürütülen kontrolde, ürünlerin uygun olmayan koşullarda muhafaza edildiği ve önemli bölümünün küflendiği belirlendi.

Denetimde tespit edilen eksiklikler:

Deponun içinde başta zeytin, zeytinyağı, salça, salamura yaprak, turşu ve hurma olmak üzere çeşitli gıda ürünleri bulundu. Ürünlerin ambalajlarında etiket, son tüketim tarihi ve işletme numarası yer almıyordu; ayrıca ürünlerin önemli bir kısmında küflenme tespit edildi. Sağlık riski taşıdığı değerlendirilen yaklaşık 6 bin 500 kilogram ürün için işlem başlatıldı.

Uygulanan işlemler ve yetkili açıklamaları:

Kötü hijyen koşullarında depolanan ve küflendiği belirlenen ürünler, Osmangazi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kamyonlara yüklenerek imha edildi. Depo işletmecisi hakkında gerekli yasal işlemler yürütüldü. Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü İş Yeri ve Çevre Sağlığı Denetim Karakolu Gıda Teknikeri Serhat Day denetimin vatandaş şikayeti üzerine yapıldığını, ruhsatsız faaliyet ve hijyen eksiklikleri tespit edilerek ortak çalışma ile ürünlerin toplatıldığını bildirdi.

Osmangazi Belediyesi, halk sağlığını korumak amacıyla denetimlerini 7 gün 24 saat kesintisiz sürdüreceklerini ve benzer ihlallerin önüne geçmek için çalışmaların devam edeceğini açıkladı.

OSMANGAZİ BELEDİYESİ, HALK SAĞLIĞINI TEHDİT EDENLERE KARŞI DENETİMLERİNİ 7 GÜN 24 SAAT SÜRDÜRÜYOR. OSMANGAZİ BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ DENETİMDE, RUHSATSIZ BİR DEPODA SAĞLIKSIZ KOŞULLARDA MUHAFAZA EDİLEN VE KÜFLENDİĞİ TESPİT EDİLEN YAKLAŞIK 6 BİN 500 KİLOGRAM GIDA ÜRÜNÜ ELE GEÇİRİLEREK İMHA EDİLDİ.