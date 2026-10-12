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Çocuklara trafikte güven: Jandarma ilkokulda trafik eğitimi verdi

İzmir İl Jandarma Komutanlığı, Aliağa Hasbi Şengül İlkokulu öğrencilerine emniyet kemeri, kask, servis kuralları ve bisiklet güvenliğini anlattı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 08:02

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Çocuklara trafikte güven: Jandarma ilkokulda trafik eğitimi verdi

Jandarma okullarda trafik bilinci artırıyor

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, öğrencilerin yeni eğitim-öğretim yılını huzur ve güven içinde geçirmelerini sağlamak amacıyla okul çevresinde yürüttükleri bilgilendirme faaliyetlerine devam ediyor. Trafik Şube Müdürlüğü ile Aliağa İlçe Jandarma Komutanlığı personeli, Aliağa ilçesi Yeni Şakran Mahallesi'ndeki Hasbi Şengül İlkokulu öğrencileriyle bir araya geldi ve uygulamalı bir seminer düzenledi.

Ele alınan konular:

Seminerde öğrencilere; emniyet kemeri kullanımı, kask takmanın önemi, okul servis araçlarında dikkat edilmesi gereken kurallar ile trafik işaret ve levhalarının anlamları ayrıntılı biçimde anlatıldı. Ayrıca yayaların trafikte uyması gereken kurallar, bisiklet sürüş güvenliği, cep telefonu kullanımının riskleri ve genel trafik kuralları hakkında bilgi verildi.

Uygulama ve devam eden çalışmalar:

Eğitimin sonunda jandarma ekipleri öğrencilere boyama kitabı, hikaye kitabı ve şapka gibi hediyeler dağıttı. İzmir İl Jandarma Komutanlığı, öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitim almalarını sağlamak amacıyla bilgilendirme ve denetim faaliyetlerinin eğitim-öğretim yılı boyunca aralıksız devam edeceğini bildirdi.

JANDARMADAN İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNE TRAFİK EĞİTİMİ

JANDARMADAN İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNE TRAFİK EĞİTİMİ

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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