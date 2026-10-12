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Üniversite yaşamına destek: Ufuk Kuyrukluyıldız eczacılık öğrencileriyle tanıştı

EBYÜ Rektörü Ufuk Kuyrukluyıldız, Eczacılık Fakültesi'nin tanışma kahvaltısında öğrencilerle buluştu; program Girlevik Şelalesi gezisiyle tamamlandı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 08:42

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Üniversite yaşamına destek: Ufuk Kuyrukluyıldız eczacılık öğrencileriyle tanıştı

Rektör Kuyrukluyıldız öğrenci buluşmasında görüş alışverişinde bulundu:

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, Eczacılık Fakültesi tarafından düzenlenen "Geleneksel Tanışma Kahvaltısı ve Girlevik Şelale Gezisi" programında öğrencilerle bir araya geldi. Çağlayan'da gerçekleştirilen etkinlikte, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Öztekin Algül, Erzincan Eczacı Odası Başkanı Burak Sarıkaya, akademik ve idari personel ile öğrenciler hazır bulundu.

Etkinliğin hedefleri ve söyleşiler:

Kahvaltının temel amacı öğrencilerin üniversite yaşamına uyum sürecini desteklemek ve akademik ile sosyal etkileşimlerini güçlendirmekti. Toplantıda Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız öğrencilerin eğitim süreçlerine yönelik görüşlerini dinledi, onların üniversite hayatına dair beklenti ve önerilerini aldı. Rektör, öğrencilerin yalnızca akademik alanda değil, sosyal ve kültürel aktivitelerle de gelişmelerinin önemine vurgu yaparak eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Gezi ve ağ oluşturma fırsatı:

Tanışma kahvaltısının ardından katılımcılar Girlevik Şelalesi'ne bir gezi düzenledi. Gezi sırasında öğrenciler ve akademisyenler yeni eğitim-öğretim yılına ilişkin deneyimlerini, beklentilerini ve iletişim kanallarını güçlendirecek önerileri paylaştı. Program, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi ve katılımcılar için hem tanışma hem de iletişim kurma açısından verimli bir ortam sağlandı.

REKTÖR KUYRUKLUYILDIZ, ECZACILIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİYLE BULUŞTU

REKTÖR KUYRUKLUYILDIZ, ECZACILIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİYLE BULUŞTU

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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