Erzincan ovası'nda silajlık mısır hasadı hız kazandı

Erzincan'da, hayvanların kışlık kaba yem ihtiyacını karşılamak amacıyla ekilen silajlık mısır tarlalarında hasat çalışmaları sürüyor. Kentin verimli tarım arazilerinde bu yıl etkili olan yağışlar, sulu tarım yapılan alanlarda üreticilerin yüzünü güldürdü.

hasat süreci:

Yaz boyunca tarlalarda yetiştirilen mısırlar, biçerdöver ve traktörler yardımıyla toplanıyor. Hasat edilen ürünler tarladan traktörlere yükleniyor ve üreticiler tarafından evlere ile depolama alanlarına taşınıyor.

depolama ve kullanım:

Hasat sonrası mısırlar silaj haline getirilerek saklanıyor; bu silajlar kış aylarında hayvanların beslenmesinde kullanılmak üzere muhafaza ediliyor. Erzincan'ın çeşitli noktalarında yapılan üretimin, hayvancılıkla uğraşan üreticilerin kışlık yem ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Sezon boyunca devam eden çalışmalar, üreticilerin hasattan depolamaya kadar yürüttüğü süreçlerin önemini ortaya koyuyor ve verimli üretimin korunması için doğru depolama uygulamalarına dikkat çekiliyor.

ERZİNCAN OVASI’NDA SİLAJLIK MISIR HASADI SÜRÜYOR