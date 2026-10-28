çocuklara vr ile enerji bilinci aşılanıyor

Uludağ Enerji'nin 'Enerjini Geleceğe Taşı' projesi hakkında kısa değerlendirme:

Uludağ Enerji Grubu tarafından hayata geçirilen 'Enerjini Geleceğe Taşı' projesi, çocuklara enerji kaynaklarının doğru ve verimli kullanımını öğretmeyi hedefleyen bir eğitim girişimi olarak öne çıkıyor. Proje kapsamında 2022 yılından bu yana gerçekleştirilen çalışmalarla 74 bini aşkın öğrenciye ulaşıldı ve uygulamalar Milli Eğitim Müdürlükleri işbirliğiyle yürütüldü.

Projenin uygulanışı ve kapsamı:

Program, Güney Marmara Bölgesi'ndeki Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova illerinde ilkokul ve ortaokul düzeyinde uygulandı. Sahada yürütülen faaliyetler sonucu proje, toplam 553 okulta öğrencilerle buluştu. Bu yaygın erişim, eğitim faaliyetlerinin okul ortamında doğrudan uygulanmasını ve bölgesel etki oluşturmasını sağladı.

Eğitim yöntemi ve VR deneyimi:

Projenin ayırt edici unsurlarından biri, eğitimlerde kullanılan sanal gerçeklik (VR) teknolojisi oldu. Öğrenciler, VR gözlükleri aracılığıyla 100 yıl sonrasına uzanan iki farklı dünya senaryosunu deneyimliyor; bu senaryolar enerji kullanımındaki bilinçli ve bilinçsiz tercihlerin uzun vadeli sonuçlarını somut şekilde gösteriyor. İnteraktif yapı, katılımcıların sürece aktif dahil olmasını sağlayarak öğrenilen bilgilerin kalıcılığını artırmayı amaçlıyor.

Kurumsal perspektif ve hedefler:

Uludağ Enerji Grup Kurumsal İletişim Direktörü Yusuf Ziya Yüce, projenin amacını çocuk yaşta başlayan davranış değişiklikleriyle toplumsal farkındalık yaratmak olarak özetliyor. Yüce, projenin önemini vurgulayarak, 'Enerji tasarrufu ve güvenliği, gelecek nesillerin yaşam alışkanlıklarını şekillendirmekle ilgilidir' ifadesine yer veriyor. Şirket yetkilileri için asıl değerli olanın, öğrencilerin öğrendiklerini evlerine taşıyarak aileleriyle birlikte enerji tasarrufunu günlük yaşamın parçası haline getirmeleri olduğu belirtiliyor.

Uludağ Enerji, proje kapsamında elde edilen erişim ve deneyimlerle enerji kaynaklarının bilinçli kullanımına yönelik farkındalığı artırmaya devam etmeyi ve bu yaklaşımı daha fazla okula ulaştırmayı hedefliyor.

TOPLUMSAL FAYDA ODAKLI ÇALIŞMALARIYLA ENERJİ TASARRUFU VE GÜVENLİĞİ BİLİNCİNİN YAYGINLAŞMASINA KATKI SAĞLAYAN ULUDAĞ ENERJİ GRUBU, "ENERJİNİ GELECEĞE TAŞI" PROJESİYLE 74 BİNİ AŞKIN ÖĞRENCİYE ULAŞTI.