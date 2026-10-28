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Bolvadin'de miniklere uygulamalı deprem ve yangın tatbikatı

Bolvadin'deki Prof. Dr. Şehabettin Yiğitbaşı Gündüz Bakımevi'nde AFAD ile düzenlenen tatbikat, çocuklara deprem ve yangında güvenli tahliye öğretti.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 11:21

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Bolvadin'de miniklere uygulamalı deprem ve yangın tatbikatı

Tatbikatın amacı ve kapsamı:

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesindeki Prof. Dr. Şehabettin Yiğitbaşı Gündüz Bakımevinde düzenlenen tatbikat, minik öğrencilerin afet ve acil durumlara karşı farkındalığını artırmayı amaçladı. Uygulamayı, Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri yürüttü; eğitimler hem bilgilendirici hem de uygulamalı olarak planlandı.

Uygulamalı eğitimde neler yapıldı:

Eğitmenler, çocuklara deprem ve yangın anında yapılması gereken doğru davranış biçimlerini anlattı. Güvenli tahliye süreçleri, toplanma alanlarına yönlendirme ve panik halinde sakin kalma yöntemleri uygulamalı olarak gösterildi. Minikler, eğitmenlerin rehberliğinde tahliye prosedürlerini deneyimleyerek olası bir acil durumda nasıl hareket edeceklerini öğrendiler.

Erken yaşta bilinçlendirme ve yerel destek:

Etkinliğin hedefi, çocuklara erken yaşta afet bilinci kazandırmak ve güvenli davranışları pekiştirmekti. Tatbikatın tamamlanmasının ardından belediye yetkilileri, çocukların güvenliği ve bilinçlendirilmesi amacıyla yürütülen bu çalışmaya katkılarından dolayı Afyonkarahisar AFAD Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti. Çalışma, benzer etkinliklerin önemini bir kez daha ortaya koydu.

AFYONKARAHİSAR’IN BOLVADİN İLÇESİNDEKİ PROF. DR. ŞEHABETTİN YİĞİTBAŞI GÜNDÜZ BAKIMEVİ&#039;NDE, MİNİK...

AFYONKARAHİSAR’IN BOLVADİN İLÇESİNDEKİ PROF. DR. ŞEHABETTİN YİĞİTBAŞI GÜNDÜZ BAKIMEVİ'NDE, MİNİK ÖĞRENCİLERE YÖNELİK DEPREM VE YANGIN TATBİKATI DÜZENLENDİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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