Çocuklara yapay zekayı değil, kullanım nedenlerini öğretin

neden kullanıyorlar:

Psikolog Berre Zeynep Köse, çocukların yapay zekayı ne kadar kullandığından daha önemli olanın neden kullandıkları olduğunu vurguluyor. Son dönemde yapay zeka, özellikle 10 ila 16 yaş arasındaki çocukların gündelik hayatında sıkça yer alıyor. Köse, çocukların yapay zekayı artık sadece merak ettikleri bir teknoloji olarak görmediklerini; ödev yardımından bilgi edinmeye, fikir almadan bazen duygusal destek aramaya kadar farklı amaçlarla kullandıklarını belirtiyor.

Bu çeşitlilik içinde, ebeveynler için kritik soru çocuğun yapay zekaya neden yöneldiğidir. Örneğin ödev konusunda yardım almak ya da bir konuyu hızlıca öğrenmek pratik bir kullanım olurken; üzüntü, kaygı veya yalnızlık hissedildiğinde sürekli olarak yapay zekaya başvurmak başka bir soruna işaret edebilir.

ebeveynlerin göz önünde bulundurması gerekenler:

Köse, duygusal destek için yapay zekaya başvuran çocuklara karşı ebeveynlerin daha dikkatli olması gerektiğini söylüyor. Böyle bir durumda ebeveynin yapması gereken ilk şey, çocuğun davranışlarındaki değişiklikleri izlemek: içe kapanma, sosyal etkileşimden kaçınma, ders ve günlük sorumluluklarda aksamalar veya sürekli teknolojiye yönelme gibi işaretler önemlidir.

Ayrıca Köse, teknolojiyi tamamen yasaklamanın çözüm olmadığını; bunun yerine yaşa uygun sınırlar koyulması ve çocuğun teknoloji kullanım amacının netleştirilmesi gerektiğini ifade ediyor. Amaç, teknolojiyi hayattan çıkarmak değil, bilinçli ve güvenli kullanım alışkanlığı kazandırmaktır.

dijital mahremiyet ve güvenli iletişim:

Uzman, dijital mahremiyetin çocuklara öğretilmesinin şart olduğunu belirterek, yapay zeka uygulamalarında kişisel bilgilerin, özel fotoğrafların veya aileye dair hassas konuların paylaşılmaması gerektiğini yaşa uygun bir dille anlatmayı öneriyor. Bu, çocukların çevrim içi paylaşımlarının sınırlandırılması ve mahremiyet bilincinin küçük yaşta inşa edilmesi anlamına geliyor.

Köse ayrıca, ailelerin çocukları için güvenli bir konuşma ortamı oluşturmasının önemini vurguluyor: çocuk ihtiyaç duyduğunda gerçek ve güvendiği kişilerden destek alabildiğini bilmelidir. Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, bir çocuğun güvenli ve destekleyici ilişkilere ihtiyaç duyması değişmiyor.

Sonuç olarak, ebeveynlerin odağı yapay zekanın kullanım süresi yerine kullanım amacı olmalı; davranış değişiklikleri izlenmeli, yaşa uygun sınırlar konulmalı ve dijital mahremiyet konusunda çocuk eğitilmelidir. Böylece teknoloji, çocuklar için hem faydalı bir araç hem de güvenli bir ortamda kullanılabilir hale gelir.

Çocuklarınıza dijital mahremiyeti öğretin