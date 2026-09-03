Çocukların hayalinden doğan şehirler Forum Ankara ve Forum Gordion'da

etkinlik bilgileri:

Forum Ankara ve Forum Gordion, ForumOne ve Finlandiya merkezli Arkki işbirliğiyle 4, 5 ve 6 Eylül tarihlerinde ücretsiz mimarlık, tasarım ve hikâye anlatımı atölyelerine ev sahipliği yapacak. Etkinlikler, iki ayrı yaş grubuna yönelik programlarla çocukların şehirleri farklı açılardan gözlemleyip kendi üretimlerini ortaya koymalarını amaçlıyor.

Geleceğimin Şehri atölyesi:

6-8 yaş grubuna yönelik atölye 4, 5 ve 6 Eylül tarihlerinde 13.00-15.00 ve 16.00-18.00 saatlerinde gerçekleştirilecek. Katılımcılar geleceğin şehirlerini daha sürdürülebilir ve kapsayıcı nasıl kılabileceklerini düşünerek fikirlerini üç boyutlu maketlere taşıyacak; çevre sorunları, malzemelerin ekolojik ayak izi, atık yönetimi, geri dönüşüm ve ileri dönüşüm gibi konularla tanışacaklar.

Çocuklar konuttan parka, ofisten hastaneye kadar bir kenti oluşturan farklı yaşam alanlarını kendi bakış açılarıyla tasarlayacak. Bireysel olarak hazırlanan parçalar atölye sonunda bir araya getirilip ortak bir şehir maketi oluşturulacak; süreç, mekânsal düşünme, şehir bilinci, harita okuryazarlığı ve üç boyutlu üretim becerilerinin gelişmesine katkı sağlayacak.

Şehrimin Öyküsü atölyesi:

9-13 yaş grubuna yönelik atölye 4, 5 ve 6 Eylül tarihlerinde 18.00-20.00 ve 20.00-21.00 saatlerinde düzenlenecek. Bu programda şehir, çocukların kendi hikâyelerini yazabilecekleri bir ilham kaynağına dönüşecek; katılımcılar Ankara ve şehir yaşamından yola çıkarak kısa hikâyeler kurgulayacak ve bunları kelime ile görselleri harmanlayarak çizgi romana dönüştürecekler.

Ardından seçilen bir sahne üç boyutlu kent maketine dönüştürülerek mimarlık ile hikâye anlatımı eş zamanlı olarak deneyimlenecek. Bu yöntem çocukların çevrelerindeki yapıları, sokakları ve şehir yaşamını farklı bir bakış açısıyla değerlendirmesine olanak tanıyacak.

Etkinliklere katılım ücretsizdir. ForumOne ve Arkki'nin hedefi, çocukların farklı disiplinlerle tanışmasını sağlayarak üretirken öğrenmelerini desteklemektir.

FORUM ANKARA VE FORUM GORDİON, 4, 5 VE 6 EYLÜL TARİHLERİNDE ÇOCUKLARI MİMARLIK, TASARIM VE HİKÂYE ANLATIMIYLA BULUŞTURAN ARKKİ ATÖLYELERİNE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK.