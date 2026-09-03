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Emekli teknikerin zeytinyağlı sabunları yerel pazarda ilgi görüyor

Burhaniye'de emekli makine teknikeri Belma Nazlıer'in Halk Eğitim'de öğrendiği soğuk usul zeytinyağlı sabunları, Ören Meydanı'ndaki standa ilgi çekiyor.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 14:08

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Emekli teknikerin zeytinyağlı sabunları yerel pazarda ilgi görüyor

Burhaniye'de el yapımı sabun üretimiyle tanınıyor

Burhaniye'de emekli makine teknikeri Belma Nazlıer, evinin bahçesinde ürettiği el yapımı sabunlarla ilgi odağı oldu. 1 çocuk annesi olan Nazlıer, sabunlarda yemeklik zeytinyağı kullandığını ve bunun cilt için faydalı olduğunu belirtiyor.

Üretim yöntemi ve çeşitler:

Nazlıer, soğuk sabun yapımını Halk Eğitim kurslarında öğrendiğini söyleyerek üretime 3 yıldır devam ettiğini ifade etti. Ürün gamında lavantalıdan kükürtlüye kadar onarca çeşit bulunuyor; yapımın tamamı bahçesindeki küçük atölyede gerçekleştiriliyor.

Satış kanalları ve fiyatlandırma:

Sabunlarını festivallerde sattığını ve şu anda Ören Meydanı'nda stant açtığını belirten Nazlıer, talepten memnun olduğunu kaydetti. Ürünlerin tanesi 100 ile 150 lira arasında satışa sunuluyor ve doğrudan satış yöntemi yerel pazarda düzenli alıcı sağlıyor.

BELMA NAZLIER

BELMA NAZLIER

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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