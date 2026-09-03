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Düzce'de parklar nostaljik gösterimlere ev sahipliği yapıyor

Düzce Belediyesi, Bahçeşehir Yeşil Vadi ve Asar Kemer Park'ta düzenlediği açık hava sinemasıyla yaz akşamlarını ailelere ve gençlere renklendiriyor.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 14:11

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Düzce'de parklar nostaljik gösterimlere ev sahipliği yapıyor

Düzce'de açık hava sineması sürüyor:

Düzce Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü, yaz boyunca düzenlediği sosyal etkinlikler kapsamında açık hava sinema gösterimlerini Bahçeşehir Yeşil Vadi'de başlattı ve etkinlikleri Asar Kemer Park'ta sürdürdü. Gösterime katılanlar arasında Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü de yer alarak vatandaşların akşamına eşlik etti ve programın kültürel yaşama katkısını yerinde takip etti.

etkinlik alanı ve katılım:

Aileler, gençler ve çocuklar etkinlik alanına erken saatlerde gelerek hem sohbet etti hem de oluşturulan görsel düzenlemelerin keyfini çıkardı. Açık havada kurulan platform ve oturma düzeni, izleyicilere rahat bir ortam sunarken, programda yer alan Türk sinemasının nostaljik filmleri katılımcılardan ilgi gördü. Etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu ve mahalle sakinleri yaz akşamlarını birlikte değerlendirme fırsatı buldu.

gösterim takvimi ve yerleri:

Hava koşullarının elverdiği sürece gösterimler haftanın belirli günlerinde devam ediyor: Salı ve Cumartesi günleri Bahçeşehir Yeşil Vadi, Çarşamba, Perşembe ve Cuma akşamları ise Asar Kemer Park'ta izleyicilerle buluşuyor. Müdürlük, bu düzenlemeyle vatandaşların yaz aylarını daha canlı geçirmeyi ve kültürel etkinliklere erişimi kolaylaştırmayı amaçlıyor.

DÜZCE BELEDİYESİ KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ, DÜZENLEDİĞİ SOSYAL ETKİNLİKLERLE...

DÜZCE BELEDİYESİ KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ, DÜZENLEDİĞİ SOSYAL ETKİNLİKLERLE VATANDAŞLARIN YAZ GÜNLERİNİ DAHA CANLI VE KEYİFLİ GEÇİREBİLMESİNİ SAĞLIYOR.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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