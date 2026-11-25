Çocukların oyun dünyası ekranlarda: şiddetin bilinçaltına etkisi

Dijitalleşme ile birlikte çocukların oyun alışkanlıkları sokaklardan ekranlara taşındı. Yeşilay Konya Şubesi Başkanı Prof. Dr. Yağmur Küçükbezirci gençlerin ve çocukların sokakta, okulda, toplu taşımada dahi ekran başında olduklarına dikkat çekiyor. Uzman, bilgisayar oyunlarının eğlenceli olabildiğini ancak bilinçaltına olumsuz unsurlar yükleyebildiğini belirtiyor.

ekran ve şiddetin zihinde bıraktığı izler:

Prof. Dr. Küçükbezirci, 'Bu dijitalleşen dünyaya evriliyoruz değil evrildik' diyerek değişimin artık geri alınamaz olduğunu vurguluyor. Ekranlarda sıkça karşılaşılan şiddet öğelerinin, özellikle genç zihinlerde yoğun işlendiğinde davranışlarda ve bilinçaltında dönüşümlere yol açabileceği uyarısı yapılıyor. Uzman, bazı oyunların yeni versiyonlarında geçen şiddet temalarının daha belirgin hale geldiğini, bunun da gençleri yanlış yönde etkileyebileceğini söylüyor.

Oyunların içerikleri tek başına belirleyici olsa da bu içeriklere maruz kalma süresi ve eşlik eden sosyal çevre de önem taşıyor. Uzun süre ekran başında geçirilen vakit, davranışsal bağımlılık riski oluşturabiliyor; uzman bu tür bağımlılıkların madde kullanımının dışında, davranışsal boyutta da ciddi sorunlar doğurabileceğini belirtiyor.

ebeveynlere ve topluma öneriler:

Küçükbezirci, ailelere çocuklarıyla birlikte geçirdikleri zamanın sadece aynı mekânda bulunmak olmadığını hatırlatıyor ve ailelerin kaliteli vakit geçirmesinin gerekliliğini vurguluyor. Evde birlikte olunmasının, herkesin elinde ekran olduğu sürece kaliteli vakit sayılmayacağını ifade ediyor.

Öneriler arasında yaşa ve ilgi alanına göre düzenlenen etkinlikler, etkileşimli zeka oyunları, eski dönem oyunlarının yeniden canlandırılması (isim, bitki oyunları gibi) ve dış mekânda, bahçede oynanabilecek oyunlar yer alıyor. Kültürel repertuvarın geniş olduğuna dikkat çeken uzman, sadece kitap okumaktan ibaret olmayan, karşılıklı etkileşimi artıran aktivitelerin tercih edilmesini tavsiye ediyor.

Sonuç olarak uzman, 'ağaç yaşken eğilir' sözünü hatırlatarak küçük yaşlardan itibaren çocuklara farklı alanlarda etkinlikler sunmanın ve ailelerin uyanık olmasının geleceğin huzuru açısından önemli olduğunu belirtiyor. Ailelere düşen görev; ekran sürelerini izlemek, içeriklere dikkat etmek ve çocuklarla bilinçli, etkileşimli zamanlar planlamak olarak özetlenebilir.

BİLGİSAYAR OYUNLARINDAKİ ŞİDDET GENÇ ZİHİNLERİ İŞGAL EDİYOR