Diyarbakır Havalimanı'nda yeni iniş sistemi devreye hazırlanıyor

Diyarbakır Havalimanı'nda ana pistin bakım ve onarım nedeniyle kapatılmasının ardından hizmete alınan alternatif piste yeni bir Aletli İniş Sistemi (ILS) kuruldu ve sistemin doğruluğunu kontrol etmek üzere deneme uçuşları başlatıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu daha önce yürütülen çalışmalara ilişkin bilgilendirme yapmıştı.

Kurulum ve takvim:

Bakan Uraloğlu, alternatif pistte başlangıçta ana pistin ILS sisteminden Side Step uygulamasıyla yararlanıldığını, ancak pistin kendi ILS sisteminin kurulması için çalışmaların başlatıldığını belirtti. Altyapı çalışmaları 12 Ekim tarihinde tamamlanırken, cihaz montajları 30 Ekim itibarıyla sona erdirildi. Kurulum süreci, ana pistteki bakım-onarım çalışmalarıyla koordineli şekilde yürütüldü.

Kalibrasyon uçuşu ve ekipman:

Bakanın açıklamalarının ardından, kalibrasyon uçağı bugün Diyarbakır semalarında kontrol uçuşu yapmaya başladı. 2024 yılında DHMİ envanterine katılan çift motorlu TC-FCF tescilli jet, sistemin hassasiyetini test etmek ve iniş güvenliğini teyit etmek amacıyla uçuş kontrol kalibrasyon seyrine devam ediyor.

Yapılan çalışmalar, alternatif pistteki ILS ile yaklaşma ve iniş işlemlerinin standartlara uygun şekilde sürdürülmesini sağlamayı hedefliyor. Kalibrasyon uçuşlarının tamamlanmasının ardından sistemin operasyonel kabulü ve ticari uçuşlardaki kullanımıyla ilgili son kontroller yapılacak.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU, DİYARBAKIR HAVALİMANI’NDA ANA PİSTİN BAKIM VE ONARIM NEDENİYLE KAPATILMASININ ARDINDAN HİZMETE ALINAN PARALEL PİSTE YENİ ALETLİ İNİŞ SİSTEMİ (ILS) KURULDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI. MONTAJI TAMAMLANAN ILS SİSTEMİNİN KONTROLÜ İÇİN DENEME UÇUŞLARI YAPILIYOR.