eğitim programı detayları:

İlkadım Belediyesi, kurumsal bilgi güvenliğini iyileştirmek ve kişisel verilerin korunması bilincini artırmak amacıyla personeline yönelik ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimi düzenledi. Program, Bilgi Güvenliği Uzmanı Burak Yeşilderya tarafından verildi ve İlkadım Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Soylu, kurum müdürleri ile belediye personelinin katılımıyla İlkadım Belediyesi Ana Hizmet Binası Çok Amaçlı Salon’da gerçekleştirildi.

odaklanan konular:

Eğitimde öncelikli olarak kişisel verilerin korunması, dijital ortamdaki genel güvenlik riskleri ve kurum çalışanlarının bu risklere karşı alması gereken önlemler ele alındı. Katılımcılara siber saldırılar ve özellikle oltalama girişimleri karşısında dikkat edilmesi gerekenler, şüpheli e-posta ve bağlantıların tanınması, güvenli internet kullanımı ile güçlü parola oluşturma ve parola güvenliği uygulamaları hakkında uygulamaya yönelik bilgiler aktarıldı.

kurumsal güvenlik yaklaşımı:

Belediye yetkilileri, verilen eğitimin yalnızca teknik bilgi aktarımı değil, aynı zamanda kurumsal bir güvenlik kültürü oluşturma amacı taşıdığına dikkat çekti. Bu yaklaşım, vatandaşlara sunulan hizmetlerin dijital süreçlerini daha güvenli yürütmeyi ve kurum içinde veri koruma sorumluluğunu yaygınlaştırmayı hedefliyor. Eğitim programı, personelin günlük iş akışında alacağı basit ama etkili önlemlerle kurumun bilgi güvenliği standartlarının geliştirilmesine katkı sunmayı amaçlıyor.

İLKADIM BELEDİYESİ, KURUMSAL BİLGİ GÜVENLİĞİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK FARKINDALIĞIN ARTIRILMASI AMACIYLA PERSONELİNE YÖNELİK ISO/IEC 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ FARKINDALIK EĞİTİMİ DÜZENLEDİ.