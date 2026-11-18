Gökten Üç Elma Düştü sergisi üniversite galerisinde

Bursa Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Müge Caferoğlu tarafından hazırlanan 'Gökten Üç Elma Düştü' Dijital Kolaj Sergisi, Rektörlük Merkezi Derslik Sanat Galerisi'nde sanatseverlerin yoğun ilgisiyle açıldı. Açılışta fakülte dekanı Prof. Ali Sait Liman serginin üniversite ve sanat çevreleri için önemine vurgu yaptı.

Geleneksel çizgiden dijital evrene

Caferoğlu, çalışmalarında kullandığı tekniği 'hibrit kolaj' olarak tanımlıyor. Üretim süreci kağıt üzerinde başlayan el çizimleri ile başlıyor; bu çizimler taranıp dijital ortama aktarılarak Photoshop, Illustrator ve Procreate gibi uygulamalarda yeniden düzenleniyor. Sanatçıya göre dijital aşama, el çiziminin duygu ve özgünlüğünü korurken yeni kompozisyonlar yaratmaya olanak tanıyor.

Bu yöntem, geleneksel illüstrasyonla modern dijital düzenleme tekniklerini birleştirerek anlatının hem dokunsal hem de görsel katmanlarını güçlendiriyor. Sergideki kolajlarda el işinin izleri ile dijital müdahalelerin birleşimi öne çıkıyor.

Çocukluk, hatıra ve hayal gücü

Serginin temel ilham kaynağı, Caferoğlu'nun ifadesiyle çocukluk ve çocukların sınırsız hayal gücü. Sanatçı daha önce yazıp resimlediği çocuk kitabı Nunki Zamanı'nda geliştirdiği fantastik dünyadan yola çıkarak, küçük nesnelerin ve doğanın çocuk gözündeki anlamını işlerken, basit ayrıntılardan kurulan masalsı anlatılar oluşturuyor.

Caferoğlu ayrıca kişisel belleğe de yer veriyor; kendi çocukluğuna dair imgeler ile özellikle annesinin çocukluk hatıralarını buluşturan çalışmalar sergide dikkat çekiyor. Anneye adanan bir iş, iki farklı çocukluk dönemini hayal gücü ekseninde bir araya getiriyor.

Proje, klasik masalların kapanış cümlesini yeni bir başlangıca dönüştüren bir bakış sunuyor. Sergi ziyaretçilerin beğenisine açık olup 20 Kasıma kadar galeride görülebilir.

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ GRAFİK TASARIM BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYESİ DOÇ. MÜGE CAFEROĞLU’NUN İZLEYİCİLERİ MASALSI BİR YOLCULUĞA ÇIKARDIĞI "GÖKTEN ÜÇ ELMA DÜŞTÜ..." DİJİTAL KOLAJ SERGİSİ, REKTÖRLÜK MERKEZİ DERSLİK SANAT GALERİSİ’NDE SANATSEVERLERİN YOĞUN İLGİSİYLE KAPILARINI AÇTI.