çolakbayrakdar'ın sosyal hizmetleri dualarla gönüllere işliyor

yatağa bağımlı hastalara evde bakım hizmeti:

Kocasinan Belediyesi ile İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen proje kapsamında, yatağa bağımlı vatandaşlara evlerinde düzenli kişisel bakım hizmeti veriliyor. Hizmet, sağlık ekipleri tarafından hastanın refakatçisi gözetiminde gerçekleştiriliyor ve hem bakım hem hijyen ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor. Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, ekiplerin çalışmalarının dualarla taçlandığını belirterek vatandaşların her koşulda yanında olduklarını vurguladı.

hizmetin kapsamı ve uygulama şekli:

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından görevlendirilen sağlık personeli, yatağa bağımlı hastaların temel bakım gereksinimlerini düzenli ziyaretlerle karşılıyor. Hizmet, kişisel hijyen, temel sağlık kontrolleri ve bakım uygulamalarını kapsıyor; böylece özellikle tek başına bakımını üstlenemeyen vatandaşların yaşam kalitesi artırılıyor. Belediye yetkilileri, bu müdahalelerin sağlık açısından kritik önem taşıdığını ve ailelerin yükünü hafiflettiğini aktarıyor.

sosyal belediyecilik ve örnek projeler:

Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi'nin rutin altyapı çalışmalarının yanı sıra sosyal belediyeciliği de önceliklendirdiğini belirtti. Belediye tarafında hayata geçirilen Dost Eli adı altındaki Kocasinan Gönüllüsü Projesi ile yılın 12 ayı, ihtiyaç sahibi ailelerin desteklenmesine devam ediliyor. Başkan, hizmetlerin 7'den 70'e herkesi kapsayacak şekilde planlandığını ve özellikle yalnız yaşayan, engelli ya da 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik uygulamaların sürdüğünü söyledi.

Belediye verilerine göre, ilçede yemek yapamayan ve yalnız yaşayan, ihtiyaç sahibi 65 yaş üzeri 229 kişiye haftanın yedi günü bir öğün sıcak yemek ikram ediliyor. Çolakbayrakdar, şehir için üretilecek hizmetlerin hedefinin vatandaşların gönlüne dokunmak olduğunu vurgulayarak, Kocasinan'ı örnek yatırımlarla öne çıkarmayı amaçladıklarını ifade etti.

Projeden yararlanan hasta ve yakınları da memnuniyetlerini dile getiriyor; hizmetin evlere kadar ulaşmasından duydukları memnuniyeti sıklıkla paylaşıyorlar. Bir yakın, Başkan için 'Başkanımızdan Allah bin kere razı olsun. İyi ki var' sözleriyle teşekkür etti.

Evde Sağlık Hizmetleri’nden yararlanmak isteyen vatandaşlar, başvurularını 0352 222 70 00 numaralı hattı arayarak veya belediyenin Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü'ne başvurarak yapabiliyor. Belediye, kişisel bakım ihtiyaçlarını karşılayamayan özel ihtiyaçlı vatandaşların daha sağlıklı koşullarda yaşam sürdürebilmeleri için bu hizmetleri kesintisiz şekilde sağlamayı amaçlıyor.

KOCASİNAN BELEDİYESİ İLE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İŞBİRLİĞİNDE YÜRÜTÜLEN ‘YATAĞA BAĞIMLI EVDE BAKIM VE SAĞLIK HİZMETİ PROJESİ’ KAPSAMINDA, YATAĞA BAĞIMLI HASTALARA EVLERİNDE DÜZENLİ OLARAK KİŞİSEL BAKIM HİZMETİ SUNULUYOR.