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Çolaklı kamp kavşağında çarpışma: Manavgat'ta 3 kişi yaralandı

Manavgat'ta Çolaklı Mahallesi Turizm Caddesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı; sağlık ekipleri müdahale etti ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 13:39

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Çolaklı kamp kavşağında çarpışma: Manavgat'ta 3 kişi yaralandı

Çolaklı kamp kavşağında kaza

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sabah saatlerinde iki otomobilin çarpışması sonucu üç kişi yaralandı. Kaza, Çolaklı Mahallesi Turizm Caddesi'ndeki Çolaklı kamp kavşağı yakınlarında meydana geldi.

kaza anı ve taraflar:

Edinilen bilgiye göre, Celal B. idaresindeki 34 SZ 6621 plakalı araç, çarpışma anında kavşağa geldiği sırada karşı yönden gelen Mustafa A. yönetimindeki 64 KH 501 plakalı araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta hasar oluştu.

müdahale ve sağlık durumu:

Olay yerine intikal eden 112 sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Müdahalenin ardından 3 yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sağlık kuruluşlarından alınan bilgiye göre yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.

Olayla ilgili soruşturma ve kaza nedeninin tespitine yönelik işlemler yetkililerce sürdürüldü.

ANTALYA&#039;NIN MANAVGAT İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 3...

ANTALYA'NIN MANAVGAT İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 3 KİŞİ YARALANDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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