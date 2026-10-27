Bolu'da pazarcıların ifadeleri: bağışlar gönüllü olduğunu söylediler, dava sürüyor

Dava süreci ve iddialar:

Bolu'da pazarcı esnafından tezgah devri ve bağış adı altında makbuzsuz para toplandığı ve bu paraların zimmete geçirildiği iddiasıyla açılan davanın ilk duruşması görüldü. Sanıklar arasında Mustafa Altındal, iki oda çalışanı ve Kooperatif görevlileri bulunuyor. Dava, Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü; iddianameyi hazırlayan kurum ise Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı olarak kaydedildi.

İddianamede, Ticaret Bakanlığı ve Bolu Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası suçtan zarar gören taraf olarak, 18 pazarcı esnafı ise mağdur olarak yer aldı. Savcılık, Altındal ve yardımcılarının pazar tezgahı devirleri, bağış gibi gerekçelerle esnaftan elden nakit para topladığı, makbuz veya belge düzenlemediği ve paraların oda hesaplarına aktarılmadığını öne sürdü. Mağdur ve şüpheli beyanlarına dayanılarak farklı tarihlerde toplam 508 bin lira tutarındaki paranın zincirleme şekilde zimmete geçirildiği savunuldu.

Esnafın ifadeleri:

Duruşmada mağdur sıfatıyla dinlenen birçok pazarcı, paraları kendi rızalarıyla verdiklerini söyledi. Esnafların ifadelerinde ortak vurgular, uygulamanın bilinirliği ve zorlamanın olmaması yönündeydi.

Örneğin pazarcı U.T., 2024 ve 2026 yıllarında iki pazar tezgahı aldığını, oda üzerinden toplam 21 bin lira bağış yaptığını belirtti. U.T. "Bu işin prosedürü bu şekilde ilerliyor. Bilen arkadaşlarıma sorduğumda, 'Odaya bağış yapılacak, istersen yaparsınız' dediler. Ben de kendi rızamla bağış yaptım" diyerek, ilk seferde makbuz aldığını, 2026'da ise makbuz almadığını ve kimsenin kendisini zorlamadığını ifade etti.

B.K. ise odaya toplam 20 bin lira bağış yaptığını aktardı; bunu evı yanan bir kişi için ve ramazan iftarı organizasyonu kapsamında verdiğini, bağışların tezgah devriyle ilgisi olmadığını, baskı görmediğini ve şikayetçi olmadığını söyledi.

D.H. adlı başka bir pazarcı da tezgah devri sürecinde kendilerinden yaklaşık 40 bin lira bağış talep edildiğini ancak herhangi bir zorlama yaşanmadığını belirtti. Mahkemede dinlenen diğer mağdur esnaf da benzer şekilde şikayetçi olmadıklarını beyan etti.

Ceza talebi ve mahkeme kararı:

İddianamede Altındal hakkında zincirleme şekilde zimmet suçundan 6 yıl 3 aydan 21 yıla, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan ise 4 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile 40 bin güne kadar adli para cezası talep edildi. Oda genel sekreteri R.Y. ve kooperatif sekreteri D.M. hakkında ise zincirleme şekilde zimmete yardım suçundan 3 yıl 1 ay 15 günden 10 yıl 6 aya kadar hapis isteniyor. D.M. hakkında ayrıca aklama suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezası talep edildi.

Mahkeme heyeti duruşmada sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi; yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirlerinin sürdürülmesine ve imza atma yükümlülüklerinin kaldırılmasına hükmedildi. Duruşma, tarafların ve mahkemenin hazırlıkları için 18 Ocak tarihine ertelendi.

Davada yargılama sürecinin ilerlemesiyle birlikte, mahkemede beyan veren esnaf ifadeleri ile iddianame arasındaki çelişkiler ve belge eksiklikleri tartışma konusu olmaya devam edecek. Esnafın büyük kısmının şikayetçi olmaması, savunma açısından önemli bir argüman oluştururken, iddianamedeki usul ve mali kayıt iddiaları da savcılık tarafından ayrıntılı şekilde takip ediliyor.

BOLU’DA PAZARCI ESNAFINDAN TEZGAH DEVRİ VE BAĞIŞ ADI ALTINDA MAKBUZSUZ TOPLANAN 508 BİN LİRAYI ZİMMETİNE GEÇİRDİĞİ İDDİASIYLA YARGILANAN BOLU MANAVLAR VE PAZARCILAR ESNAF ODASI BAŞKANI MUSTAFA ALTINDAL’IN DAVASINDA MAĞDUR SIFATIYLA YER ALAN PAZARCILAR İFADE VERDİ. MAHKEMEDE DİNLENEN ESNAF, PARALARI KENDİ RIZALARIYLA BAĞIŞLADIKLARINI VE KİMSEDEN ŞİKAYETÇİ OLMADIKLARINI SÖYLEDİ.