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Kabataş transfer merkezinde kum çuvallarla geçici sel bariyeri

İstanbul'da sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı sonrası İBB, Kabataş Transfer Merkezi girişine olası sel riskine karşı kum çuvallı barikat kurdu; vatandaşların üzerinden geçmesi dikkat çekti.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 14:14

GÜNCELLEME: 27 Ekim 2026 - 14:15

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kabataş transfer merkezinde kum çuvallarla geçici sel bariyeri

Kabataş transfer merkezinde kum çuvallarla geçici sel bariyeri

Meteoroloji ve İstanbul Valiliği'nin İstanbul için verdiği sarı kodlu kuvvetli yağış ve fırtına uyarısının ardından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bağlı Kabataş Transfer Merkezi'nde muhtemel sel riskine karşı önlem amaçlı uygulama dikkat çekti. Merkez girişine örülen kum çuvallı barikatlar, su akışını kesmek amacıyla kullanıldı.

hazırlık ve uygulama:

İBB tarafından merkez girişine yerleştirilen kum çuvalları bir bariyer hattı oluşturacak şekilde sıralandı. Bu geçici düzenleme, merkezi kullanan yolcuların akışı ve suyun olası yöne yönlendirilmesini engellemeye yönelik olarak değerlendirildi. Ancak sahadaki gözlemlerde, bazı vatandaşların çuvalların üzerinden atlayarak ya da bırakılan boşluktan geçerek alandan geçtiği görüldü.

etki ve değerlendirme:

Kum çuvalları, kısa vadede suyun yönünü değiştirmek ve hızlı bir müdahale sağlamak için kullanılan yaygın bir yöntemdir. Bu tür önlemler geçici koruma sağlasa da, bariyerlerin etkinliği yerleşim düzeni, boşlukların bırakılması ve insan hareketliliğiyle doğrudan ilişkilidir. Merkezdeki uygulama, riskin azaltılmasına yönelik hızlı bir adım olarak okunurken, aynı zamanda bariyerlerin etrafındaki geçiş düzenlemelerinin ve bilgilendirmenin önemini de ortaya koydu.

Yetkililerin uyarı ve önlemleri sürdürmesi, fiziksel bariyerlerin yanı sıra kullanıcıların güvenliği için yönlendirme ve denetimin de sağlanması tüketici güvenliği açısından kritik olacak.

İSTANBUL&#039;DA SEL RİSKİNE KARŞI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE BAĞLI KABATAŞ TRANSFER MERKEZİ&#039;NDE ALINAN...

İSTANBUL'DA SEL RİSKİNE KARŞI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE BAĞLI KABATAŞ TRANSFER MERKEZİ'NDE ALINAN İLGİNÇ ÇUVALLI ÖNLEM DİKKAT ÇEKTİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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