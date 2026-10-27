Edirne'de yakalanan üç kişi İstanbul'daki iki cinayetle bağlantılı

Olayın özeti

İstanbul'da 21 Ekim tarihinde Büyükçekmece ve Bağcılar ilçelerinde meydana gelen iki ayrı silahlı cinayetle ilgili yürütülen soruşturmada, olaylarla bağlantılı olduğu değerlendirilen üç şüpheli Edirne üzerinden yurt dışına kaçmaya hazırlanırken yakalandı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Edirne'de düzenlenen operasyon:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasında, kaçış hazırlığı yaptığı tespit edilen Y.G. (32), K.K. (30) ve S.C.B. (22) isimli şüphelilerin yasa dışı yollarla Edirne'den çıkmak üzere olduğu belirlendi. Ekiplerin düzenlediği operasyonda üç şüpheli gözaltına alınarak İstanbul'a getirildi ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Rezidans saldırısı ve Bağcılar'daki gelişmeler:

Soruşturmaya ilişkin bulgulara göre, Büyükçekmece'de bir rezidansın 17'nci katındaki dairede meydana gelen saldırıda Yasin Binarcı (26) hayatını kaybetti, Mehmet I. (20) ise yaralandı. Olayda adı geçen Mehmet Emin Yüksel (22), saldırıdan bir gün sonra Bağcılar'da bir otomobil içinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Çalışmalarda, rezidansta madde etkisinde oldukları ve farklı suçlardan 100'ün üzerinde suç kaydı bulunan beş kişinin kaldığı bilgisi yer aldı. İddialara göre Yüksel, uyumakta olan Binarcı ve Mehmet I.'ya ateş açtı; K.K. ve Y.G. olay sırasında başka bir odada bulunup yardım istedi. İhbar üzerine gelen S.C.B., kapıyı balyozla kırarak içeri girdi. S.C.B., K.K., Y.G. ve saldırgan Yüksel birlikte olay yerinden ayrıldı. Bir süre sonra S.C.B., K.K. ve Y.G. bir araya gelerek Yüksel'i Bağcılar'da bir araç içinde öldürdü ve daha sonra kullandıkları aracı bırakarak yurt dışına kaçma hazırlığına başladılar.

Görüntüler ve deliller:

Soruşturmaya giren güvenlik kamerası görüntülerinde; beş kişinin madde kullanmak için rezidansa geliş anları, Yüksel'in araç içinde vurulma anı ve S.C.B.'nin rezidanstan çıktıktan sonra sokak ortasında kılık değiştirerek kağıt toplayıcısı kılığına girdiği anlar yer aldı. Bu görüntüler ve yakalama operasyonu, soruşturmanın ilerleyen aşamalarında delil olarak değerlendirilecek.

Olayla ilgili soruşturma ve adli süreç devam ediyor.

BÜYÜKÇEKMECE VE BAĞCILAR'DA AYNI GÜN MEYDANA GELEN İKİ AYRI SİLAHLI CİNAYET OLAYINA İLİŞKİN YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMADA, OLAYLARLA BAĞLANTILI OLDUKLARI DEĞERLENDİRİLEN 3 ŞÜPHELİ, YURT DIŞINA KAÇMAYA HAZIRLANIRKEN EDİRNE’DE DÜZENLENEN OPERASYONLA YAKALANDI.