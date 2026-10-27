Mera ıslahıyla hayvancılığa yem desteği

Mera ıslahı çalışmaları hayrabolu’da sürdü

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde yürütülen Mera Islah ve Amenajman Projesi kapsamında mera alanlarına tohum ekimi yapıldı. Çalışmaya Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Numan Tüzüner, il müdürlüğü teknik ekibi ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesinden Prof. Dr. Canan Şen katıldı.

Ekimde tercih edilen türler ve amaçları:

Belirlenen mera alanlarına İngiliz çimi, kamışsı yumak ve yonca tohumları serildi. Bu uygulamayla mera bitki örtüsünün güçlendirilmesi, yem bitkisi çeşitliliğinin artırılması ve hayvanların otlatma alanlarından daha verimli yararlanmasının sağlanması hedefleniyor.

Uzun vadeli faydalar ve yönetim:

Islah ve amenajman çalışmaları, meraların doğru kullanımı ve bitki örtüsünün korunmasıyla birlikte doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimine katkı sunuyor. Projenin amaçları arasında hayvancılık işletmelerinin yem maliyetlerinin azaltılması ve bölgedeki yem bitkisi üretiminin desteklenmesi bulunuyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile il müdürlüğünün ortak yürüttüğü proje, özellikle Kutlugün Mahallesi sınırları içindeki mera alanlarında uygulanarak bölgedeki hayvancılık faaliyetlerine doğrudan destek sağlamayı amaçlıyor.

TEKİRDAĞ’IN HAYRABOLU İLÇESİNDE, MERALARIN VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASI VE HAYVANCILIĞIN KABA YEM İHTİYACININ KARŞILANMASINA KATKI SAĞLANMASI AMACIYLA YÜRÜTÜLEN "MERA ISLAH VE AMENAJMAN PROJESİ" KAPSAMINDA TOHUM EKİM ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.