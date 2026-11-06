Cop31 Antalya'ya hazırlanırken: dev güvenlik düzeni ve ilk konuklar

COP31 için hazırlıklar tamlandı, konuk akışı başladı

Antalya Valisi Hulusi Şahin tarafından yapılan açıklamaya göre, 9-20 Kasım tarihleri arasında kentte düzenlenecek olan 31. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Zirvesi (COP31) için tüm hazırlıklar tamamlandı. Organizasyonun Türkiye tarihinin en büyük uluslararası etkinliklerinden biri olduğu vurgulandı ve ilk misafirlerin gelmeye başladığı bildirildi.

Zirve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayelerinde, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlenecek. Hazırlıkların merkezinde güvenlik ve sağlık tedbirleri yer alıyor; yetkililer programın Antalya ve Türkiye'ye yakışır şekilde gerçekleşmesi hedefini tekrarladı.

Güvenlik organizasyonu ve personel dağılımı:

Vali Şahin, güvenliğin deniz, hava ve kara unsurlarıyla sağlanacağını belirterek toplam 27 bin 957 personelin görevlendirileceğini açıkladı. İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilen unsurlar arasında 5 hava aracı, 7 deniz aracı, 13 ATV ve Bagi, 26 zırhlı araç, 12 TOMA ve özel timler yer alıyor.

Emniyet sınıflandırmasında öne çıkan rakamlar şunlar: 458 Şahin timi, 110 motosikletli Yunus timi, 403 rütbeli personel, 11 bin 213 genel hizmet personeli, 4 bin 223 trafik personeli, 6 bin 199 özel harekât personeli, 2 bin 13 koruma personeli, 400 bomba imha personeli, 68 deniz polisi, 2 bin 94 çevik kuvvet personeli, 884 asayiş personeli ve 2 bin 842 diğer birimlerden görevlendirilen personel ile toplam 25 bin 839 polisin etkinlik güvenliğinde rol alacağı açıklandı.

Jandarma kuvvetleri de planlamaya dahil edildi; İl Jandarma Komutanlığı tarafından 136 trafik ekibi, 260 asayiş ekibi, 8 zırhlı araç, 20 görev atı ve toplam 1.903 personel görevlendirileceği belirtildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ise 16 deniz aracı ile 215 personel görevlendirecek. Böylece il genelinde güvenlik tedbirleri toplam 27 bin 957 personelle tesis edilmiş olacak.

Ayrıca güvenlik kadrolarına destek verecek sivil unsurlar arasında 410 AFAD personeli, 480 sağlık personeli, 415 ilçe belediye personeli ve 409 Büyükşehir Belediyesi personeli de yer alıyor. Vali Şahin, 'Hazırlıklarımızı tamamladık, misafirlerimiz gelmeye başladı' diyerek organizasyonun ev sahipliğine hazır olunduğunu vurguladı.

Ekim ayı asayiş verileri ve operasyonlar:

Vali Şahin toplantıda ayrıca Ekim ayı içinde emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerince yürütülen çalışmaların özetini paylaştı. İl genelinde kaydedilen olay sayısı 10 bin 781 olarak bildirildi; bu vakaların %99,5’i aydınlatıldı.

Olay türleri dağılımında 3 bin 763 olay kişilere karşı, 1.279 olay mal varlığına karşı, 126 olay millete ve devlete, 1.660 olay topluma karşı işlendi. Ayrıca 3 bin 953 suç takibi şikayete bağlı olarak kayda geçirildi.

Aranan şahıs operasyonlarında 4 bin 838 kişi yakalanmış, bunlardan 691 kişi tutuklandı. Emniyet tarafından ele geçirilen eşya ve paraya ilişkin rakamlar da aktarıldı: 52 tabanca, 45 kurusıkı tabanca, 94 av tüfeği, 3.693 fişek, 179 av tüfeği fişeği, 19 kesici alet, 26 çalıntı oto, 34 çalıntı motosiklet, 6 çalıntı elektrikli bisiklet, 50 bin TL değerinde döviz, 68.889 TL nakit para ve 9 milyon 162 bin 023 TL değerinde ziynet eşyası ele geçirildi.

Ekim ayında toplam 207 operasyon gerçekleştirildi; bunların 90'ı kaçakçılık, 100'ü mali suçlar, 13'ü organize suçlar ve 4'ü aklama ve suç gelirleriyle ilgiliydi. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçundan işlem yapılan 5 şüpheliden ikisi serbest bırakıldı, bir kişi adli kontrol, iki kişi tutuklandı.

Göç ve uyuşturucu ile mücadele:

Vali Şahin, göçmen kaçakçılığına yönelik 18 operasyon yapıldığını ve bu süreçte 33 organizatör hakkında işlem başlatıldığını aktardı. Operasyonlarda 8 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 18 kişi savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, 7 kişi ise tutuklandı. Ayrıca 146 yabancı uyruklu düzensiz göçmen sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezlerine teslim edildi.

Uyuşturucu operasyonlarına ilişkin rakamlar da paylaşıldı: Ekim ayı içinde 1.183 narkotik operasyonu yapıldı, 1.303 şüpheli hakkında işlem başlatıldı ve 158 kişi tutuklandı. Operasyonlarda ele geçirilen maddeler arasında 50 kilogram esrar, 4 kilogram 662 gram kokain, 3 kilogram 829 gram metamfetamin, 1 kilogram 445 gram sentetik kannabinoid bonzai, 1 kilogram 363 gram skunk, 887 gram kubar esrar, 121 gram eroin ve 18 gram kenevir tohumu ile ayrıca 55.439 adet sentetik ecza, 30.596 adet ekstazi, 1.585 adet (351.025 kullanımlık) A4 bonzai ve 214 kök kenevir bitkisi yer aldı.

Trafik ve sağlık verileri de paylaşıldı: İl genelinde 2 bin 125 trafik kazası meydana geldi, bu kazalarda 6 vatandaş hayatını kaybetti ve 1.482 kişi yaralandı. Mobil göç noktalarında yapılan sorgulamalarda 1.286 merkez ve dış ilçe birimlerinde toplam 8 bin 205 yabancı uyruklu şahısın yasal kalışı incelendi; sonuç olarak 70 Suriye uyruklu şahsa ikametine kayıtlı olduğu ile dönme tebligatı yapılırken, 12 kayıtsız Suriyeli şahıs geçici barınma merkezine sevk edildi.

Vali Şahin toplantıyı sonlandırırken, COP31 sürecinde güvenlik, sağlık ve lojistik tedbirlerin koordineli şekilde yürütüleceğini, gelişlerin planlandığı şekilde ilerlediğini ve programın başarılı olması için tüm birimlerin hazır olduğunu dile getirdi.

COP31 için tüm hazırlıklar tamam, ilk misafirler gelmeye başladı