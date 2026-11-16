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Çorlu'da bakım sonrası test sürüşündeki polis aracı yandı

Çorlu'da servisten çıkan resmi trafik aracı test sürüşü sırasında alev aldı; yangın itfaiye tarafından söndürüldü, can kaybı veya yaralanma yok.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 21:57

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Çorlu'da bakım sonrası test sürüşündeki polis aracı yandı

Çorlu'da test sürüşünde araç yangını

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, bakım ve onarım işlemleri tamamlanan resmi trafik ekip aracı test sürüşü sırasında yanarak kullanılamaz hale geldi. Olay, saat 17.35 sıralarında D-100 Karayolu Askerî Havalimanı Kavşağı yan yolunda gerçekleşti. Araç, Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kayıtlı 59 A 9254 plakalı resmi trafik ekip aracıydı ve Çorlu’daki Nissan Servisi’nde bakım sonrası test sürüşüne çıkarılmıştı.

yangına müdahale ve güvenlik:

Test sürüşü sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle araçta başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi ve yangına müdahale edilerek alevler söndürüldü. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmaması teselli kaynağı oldu. Yangın nedeniyle araç kullanılamaz hâle geldi.

inceleme başlatıldı:

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Yapılacak teknik analizler, yangının servis kaynaklı bir ihmal mi yoksa araç kaynağından kaynaklanan bir arıza mı olduğunu aydınlatacak. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor ve yetkili birimler bakım süreçleri ile test sürüşü uygulamalarını değerlendirecek.

TEKİRDAĞ’IN ÇORLU İLÇESİNDE BAKIM VE ONARIM İŞLEMLERİ TAMAMLANDIKTAN SONRA TEST SÜRÜŞÜNE ÇIKARILAN...

TEKİRDAĞ’IN ÇORLU İLÇESİNDE BAKIM VE ONARIM İŞLEMLERİ TAMAMLANDIKTAN SONRA TEST SÜRÜŞÜNE ÇIKARILAN RESMÎ TRAFİK EKİP ARACI, SEYİR HALİNDEYKEN YANARAK KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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