Ağaçlı kavşağında tır ile motosiklet çarpıştı

Aydın’ın Söke ilçesindeki Ağaçlı Kavşağı’nda meydana gelen kazada, tır ile motosikletin çarpışması sonucu üç kişi yaralandı. Olayda, tır sürücüsü M.Ö. ile motosiklet sürücüsü S.E. ve motosiklette yolcu olarak bulunan E.E. ile çocuk yaştaki B.E.nın isimleri kayıtlara geçti.

Kaza anı ve müdahale:

Edinilen bilgiye göre, 34 ZF 4194 plakalı motosiklet ile M.Ö. idaresindeki tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı.

Saha ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. İlk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Soruşturma ve inceleme:

Kaza ile ilgili polis ekipleri tarafından olay yerinde ve çevresinde gerekli incelemeler başlatıldı. Kazanın nedenine ilişkin değerlendirme ve tespit çalışmaları sürüyor.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini ve çalışmalar tamamlandıkça ek bilgilerin paylaşılacağını bildirdi.

AYDIN’IN SÖKE İLÇESİNDEKİ AĞAÇLI KAVŞAĞI’NDA TIR İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA, ARALARINDA BİR ÇOCUĞUN DA BULUNDUĞU 3 KİŞİ YARALANDI.