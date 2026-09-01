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Çorlu'da bitkin martıya şefkat: kolunu ısırdı ama su içirdi

Tekirdağ Çorlu'da bitkin düşen martıyı kucağına alıp seven emekli Ömer Özdemir, ısırılmasına rağmen su verip bakım gösterdi; kuş kısa sürede uçtu.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 10:19

GÜNCELLEME: 01 Eylül 2026 - 10:24

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Çorlu'da bitkin martıya şefkat: kolunu ısırdı ama su içirdi

olay anı:

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Reşadiye Mahallesi Yunus Emre Caddesinde yürüyüş yapan vatandaşlar, dün yol kenarında uçmakta güçlük çeken bir martı fark etti. Martının bitkin görünmesi üzerine müdahale eden kişi, emekli Ömer Özdemir oldu.

müdahale ve davranış:

Özdemir, martının çevredeki kediler tarafından zarar görebileceğini düşünerek onu kucağına alıp sakinleştirmeye çalıştı. Kuş, kısa süreli bir tepkide bulunup Özdemir'in kolunu ısırdı; buna rağmen vatandaş şefkatini sürdürdü ve ilk yardım niyetine harekete geçti.

Özdemir, çevredeki bakkaldan aldığı suyla martıya destek verdi. Bakkaldan aldığı suyu kuşa içirerek onun toparlanmasına yardımcı oldu; bu anlar çevredeki vatandaşların takdirini topladı.

toparlanma ve sonuç:

Bir süre dinlenen martı, kendine geldikten sonra bulunduğu bölgeden uzaklaştı ve uçtu. Olayı görenler, Özdemir'in müdahalesinin hayvanın zarar görmesinin önüne geçtiğini belirtti. Ömer Özdemir'in duyarlılığı çevrede olumlu tepkiler aldı.

Olayla ilgili olarak yetkililere ya da ek yardım ekiplerine başvurulduğuna dair bir bilgi paylaşılmadı; gelişme, çevredekilerin kısa sürede sağladığı müdahale sayesinde olumlu sonlandı.

ÇORLU&#039;DA SICAKTA BİTKİN DÜŞEN MARTIYI KUCAĞINA ALIP SEVEREK DUYARLILIK ÖRNEĞİ GÖSTEREN ÖMER...

ÇORLU'DA SICAKTA BİTKİN DÜŞEN MARTIYI KUCAĞINA ALIP SEVEREK DUYARLILIK ÖRNEĞİ GÖSTEREN ÖMER ÖZDEMİR, MARTININ KENDİSİNİ ISIRMASINA RAĞMEN ŞEFKATİNİ EKSİK ETMEDİ, HAYVANA KANA KANA SU İÇİRDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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