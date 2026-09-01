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Kavurucu sıcakta asfalt serimi: Antakya'da işçiler litrelerce suyla çalışıyor

Antakya'da 40 dereceyi bulan sıcaklarda, asfaltın 160-180°C'ye ulaştığı sahada çalışan belediye ekipleri, litrelerce suyla mesaiyi sürdürüyor.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 10:11

GÜNCELLEME: 01 Eylül 2026 - 10:13

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kavurucu sıcakta asfalt serimi: Antakya'da işçiler litrelerce suyla çalışıyor

Kavurucu sıcakta asfalt serimi: Antakya'da işçiler litrelerce suyla çalışıyor

Hatay’ın Antakya ilçesinde yaz aylarının etkisiyle termometreler 40 dereceyi bulurken, Antakya Belediyesi ekipleri depremin yaralarını sarmak için yoğun asfalt çalışması yürütüyor. Adeta yeniden kurulan şehir dokusunun yolları, ekiplerin öncelikli müdahale alanı oldu.

asfaltın sıcaklığı ve sahadaki zorluklar:

Asfaltın döküm anındaki yüzey sıcaklığı 160-180°C seviyelerine ulaşabiliyor; bu nedenle işçiler güneşin altında hem hava hem de asfaltın yaydığı ısıyla aynı anda mücadele ediyor. Silindir Operatörü Şaban Gümüş çalışmanın zorluğunu şöyle anlattı: "Başkanımızın desteğiyle sıcağa rağmen çalışmaya devam ediyoruz ve su tüketerek dayanmaya çalışıyoruz. Günde 8 litre su tüketiyorum. Sıcakta çalışmak zor oluyor ama görev kutsaldır ve çalışmak zorundayız. Asfaltın çıkış sıcaklığı 180 derece ve hem yukarıdan hem de aşağıdan yanıyoruz. Adım attığımız her yer alev."

belediye organizasyonu ve yerel dayanışma:

Antakya Belediyesi, Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar talimatıyla bozuk ve hasarlı yol bırakmamak için ekiplerin sahada kalmasını sağlıyor. Çalışmalara katılanlardan Hasan Ali Ergin ise "Belediye Başkanımız İbrahim Naci Yapar’ın önderliğinde kavurucu sıcaklara rağmen asfalt dökme işlerine devam ediyoruz. Tüm emeğimiz Antakya’mız için" sözleriyle motivasyonu anlattı.

Güzelburç Mahalle Muhtarı Hasan Ateş de sahadaki çalışmalara destek vererek, o günkü sıcaklığın 38 derece olduğunu ve "1 aydır çalışmalarımız devam ediyor" ifadeleriyle ekiplere teşekkür etti. İşçilerin sahadaki en pratik önlemi ise yoğun mesaide bol su tüketmek olarak öne çıkıyor.

HATAY’DA YAZ AYLARININ ETKİSİYLE BİRLİKTE 40 DERECEYİ BULAN SICAK HAVADA ÇALIŞAN ANTAKYA...

HATAY’DA YAZ AYLARININ ETKİSİYLE BİRLİKTE 40 DERECEYİ BULAN SICAK HAVADA ÇALIŞAN ANTAKYA BELEDİYESİ’NDE GÖREVLİ ASFALT İŞÇİLERİ, ZORLU ŞARTLARA RAĞMEN DEPREMİN İZLERİNİ SİLMEK İÇİN ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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