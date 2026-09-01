Yurt personeline açılış öncesi hizmet ve iletişim eğitimi

yurt yönetimine yönelik gelişim eğitimi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nin açılmasına günler kala, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda yurt yönetim memurları ve personele gelişim eğitimi verildi. Program İl Müdürü Ramazan Demir başkanlığında gerçekleştirildi.

eğitimin odak noktaları:

Eğitimde, yurt hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesi, hizmet kalitesinin artırılması ile kurum içi iletişim ve koordinasyonun güçlendirilmesi gibi başlıklar ele alındı. Katılımcılara uygulama odaklı yaklaşımlar ve hizmet standartlarının yükseltilmesine yönelik yöntemler aktarıldı.

açıklama ve takip edilecek çalışmalar:

İl Müdürü Ramazan Demir, personelin mesleki gelişiminin önemine değinerek üniversite öğrencilerine sunulan yurt hizmetlerinin daha da geliştirilmesine yönelik çalışmaların devam edeceğini ifade etti. Programın açılış sürecinde öğrenci memnuniyetini artırmayı hedeflediği vurgulandı.

BİLECİK'TE ÜNİVERSİTE ÖNCESİ YURT YÖNETİM MEMURLARI VE YURT YÖNETİM PERSONELİNE EĞİTİM