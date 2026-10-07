Dolar 49,1925 +0,04%
Euro 54,9859 -0,65%
Bist 12.104,96 -2,18%
Altın Gram 6.561,48 -0,92%
EUR/USD 1,1176 -0,77%
Brent Petrol 101,28 +0,70%
--°

Çorlu'da kavşakta çarpışan ticari taksi takla atarken görüntülendi

Tekirdağ Çorlu'da Çağlayan Sokak kavşağında otomobille çarpışan ticari taksinin takla attığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı; sürücü hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 14:52

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Çorlu'da kavşakta çarpışan ticari taksi takla atarken görüntülendi

Çorlu'da kavşakta çarpışan ticari taksi takla atarken görüntülendi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen kazada, üç yolun kesiştiği noktada iki araç birbirine çarptı. Olay, Çağlayan Sokak, Kumru Caddesi ve 23 Nisan Bulvarı'nın kesiştiği Mekke Camii sapağında gerçekleşti; kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza yeri ve araçların durumu:

Kazaya, Çağlayan Sokak'ta Zafer Mahallesi yönüne seyreden D.K. idaresindeki otomobil ile A.T. yönetimindeki ticari taksi karıştı. Çarpışmanın etkisiyle ticari taksi savrularak takla attı ve araç büyük hasar gördü.

Yaralıya müdahale ve sağlık durumu:

Kazada yaralanan ticari taksi şoförü A.T., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yetkililerden edinilen bilgiye göre yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anına ilişkin görüntüler, olayın nasıl geliştiğini anbean kayıt altına alırken, soruşturma ve inceleme çalışmaları ekipler tarafından başlatıldı.

TEKİRDAĞ’DA OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN TİCARİ TAKSİNİN TAKLA ATTIĞI ANLAR KAMERADA

TEKİRDAĞ’DA OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN TİCARİ TAKSİNİN TAKLA ATTIĞI ANLAR KAMERADA

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Mudanya'da çatıda bekleyiş: ev sahibi yıkımın mahkemeye ertelenmesini sağladı
images

Karasu'da öğrenciler için gün boyu emniyet nöbeti
images

Esenyurt'ta lisede çıkan tartışma bıçaklı yaralamaya dönüştü
images

Interpol listesinde yer alan şüpheli Fatih'te eşiyle yakalandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sinop üniversitesinde boş sıralarla Gazze'ye dikkat çekildi

Evcil hayvan sektörünün buluşma noktası: PETZOO Eurasia 2026 İstanbul'da start aldı

Samsun’un dragon bot ekibi üç kupayla döndü

Ordu üniversitesi kampüsünde dayanışma yürüyüşü: Filistin ve Doğu Türkistan unutulmadı

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi