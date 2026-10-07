Çorlu'da kavşakta çarpışan ticari taksi takla atarken görüntülendi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen kazada, üç yolun kesiştiği noktada iki araç birbirine çarptı. Olay, Çağlayan Sokak, Kumru Caddesi ve 23 Nisan Bulvarı'nın kesiştiği Mekke Camii sapağında gerçekleşti; kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza yeri ve araçların durumu:

Kazaya, Çağlayan Sokak'ta Zafer Mahallesi yönüne seyreden D.K. idaresindeki otomobil ile A.T. yönetimindeki ticari taksi karıştı. Çarpışmanın etkisiyle ticari taksi savrularak takla attı ve araç büyük hasar gördü.

Yaralıya müdahale ve sağlık durumu:

Kazada yaralanan ticari taksi şoförü A.T., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yetkililerden edinilen bilgiye göre yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anına ilişkin görüntüler, olayın nasıl geliştiğini anbean kayıt altına alırken, soruşturma ve inceleme çalışmaları ekipler tarafından başlatıldı.

TEKİRDAĞ’DA OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN TİCARİ TAKSİNİN TAKLA ATTIĞI ANLAR KAMERADA