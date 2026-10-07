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Durakta bekleyen otobüse çarpma: Gümüşhane'de iki yaralı

Bağlarbaşı Mahallesi'nde öğle saatlerinde 28 AE 876 ile 29 AB 781 plakalı araçların karıştığı kazada, sürücü N.Y. ve S.K. (84) yaralandı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 15:27

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Durakta bekleyen otobüse çarpma: Gümüşhane'de iki yaralı

Durakta bekleyen otobüse arkadan çarpan otomobilde iki kişi yaralandı

Gümüşhane'de öğle saatlerinde Bağlarbaşı Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, Bayburt yönünde ilerleyen otomobilin durakta bekleyen belediye otobüsüne arkadan çarpması sonucu iki kişi yaralandı.

Kaza yeri ve gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, durakta bekleyen Y.G. yönetimindeki 29 AB 781 plakalı belediye otobüsüne, Bayburt yönünde ilerleyen ve sürücüsü N.Y. olan 28 AE 876 plakalı otomobil arkadan çarptı.

Yaralananlar ve müdahale:

Kazada otomobil sürücüsü N.Y. ile yanındaki S.K. (84) yaralandı. Yaralılara sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

Görüntüler ve iddialar:

Olay anı güvenlik kameralarına yansırken, sürücünün yol güzergâhındaki şerit ihlalleri ile çarpma anı görüntülere yansıdı.

GÜMÜŞHANE&#039;DE DURAKTA BEKLEYEN BELEDİYE OTOBÜSÜNE ÇARPAN OTOMOBİLDEKİ 2 KİŞİ YARALANDI.

GÜMÜŞHANE'DE DURAKTA BEKLEYEN BELEDİYE OTOBÜSÜNE ÇARPAN OTOMOBİLDEKİ 2 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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