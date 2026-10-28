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Çorum Alaca'da ciple otomobil çarpıştı: 4 kişi yaşamını yitirdi

Çorum'un Alaca ilçesinde Koçhisar Barajı mevkiinde cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 1'i çocuk 4 kişi hayatını kaybetti; ölenlerin kimlikleri açıklandı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 19:28

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Çorum Alaca'da ciple otomobil çarpıştı: 4 kişi yaşamını yitirdi

Çorum'da alaca-yozgat yolunda trafik kazası

Çorum'un Alaca ilçesi Koçhisar Barajı mevkiinde meydana gelen kazada 1'i çocuk olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, ölenlerin kimliklerini ve kazanın gelişimini kamuoyuyla paylaştı.

kaza anı ve araç bilgileri:

Edinilen bilgilere göre, Ali Sarıaslan (61) idaresindeki 66 ABL 208 plakalı otomobil karşı şeride geçerek, Şevket D. yönetimindeki 34 FB 4234 plakalı Skoda marka cip ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil yoldan çıkarak istinat duvarına çarptı.

can kaybı, yaralılar ve soruşturma:

Kazada sürücü Ali Sarıaslan ile Ömer Asaf Sarpkaya (9), Amine Sarpkaya (24) ve Yasemin Sarpkaya (45) hayatını kaybetti. Olayda yaralanan Şevket D. ve Mehmet Ö. için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Saha ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar önce Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı; Şevket D. daha sonra Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Hayatını kaybeden vatandaşların cenazeleri, yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Çorum’daki feci kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu

Çorum’daki feci kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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