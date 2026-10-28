Dolar 49,8330 +0,10%
Euro 55,5667 +0,37%
Bist 11.165,44 +0,13%
Altın Gram 6.490,06 -0,58%
EUR/USD 1,1151 +0,18%
Brent Petrol 111,57 +1,97%
--°

Havalimanında vücut paketleme yöntemi çöktü: İzmir'de midesinden 47 kapsül metamfetamin çıktı

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda durdurulan kurye, midesinde 47 kapsül içinde toplam 322 gram metamfetamin taşırken yakalandı ve tutuklandı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 19:51

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Havalimanında vücut paketleme yöntemi çöktü: İzmir'de midesinden 47 kapsül metamfetamin çıktı

Operasyon ayrıntıları:

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda şüpheli bir şahsı durdurdu. Ekiplerin titiz çalışması sonucu, şahsın uyuşturucu sevkiyatı için tehlikeli bir yöntem kullandığı belirlendi.

Şüpheli, şüphe üzerine hastaneye sevk edilerek iç beden muayenesine tabi tutuldu. Yapılan tetkikler sırasında midesinde ve sindirim sisteminde yabancı maddeler tespit edildi.

Tıbbi müdahale ve elde edilen bulgular:

Gerçekleştirilen tıbbi müdahale ve aramalarda, şüphelinin vücudunda yutarak taşıdığı 47 ayrı kapsül halinde toplam 322 gram metamfetamin ele geçirildi. Bulgular, ekiplerin dikkatli soruşturma ve sağlık kontrollerinin sonucu olarak kayıtlara geçti.

Hukuki süreç:

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

Bu tür vücut paketleme yöntemleri hem adli soruşturma hem de sağlık açısından yüksek risk taşıyor; olay, kolluk birimleri tarafından koordineli müdahale ve tıbbi gözetim eşliğinde yürütüldü.

İZMİR ADNAN MENDERES HAVALİMANI&#039;NDA POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN YAKALANAN UYUŞTURUCU KURYESİNİN...

İZMİR ADNAN MENDERES HAVALİMANI'NDA POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN YAKALANAN UYUŞTURUCU KURYESİNİN MİDESİNDEN 47 KAPSÜL METAMFETAMİN ÇIKTI. İÇ BEDEN MUAYENESİYLE ORTAYA ÇIKAN OLAY SONRASI ŞÜPHELİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Oltu'da kontrolü kaybeden araç uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı
images

zonguldak'ta yağış sonrası istinat duvarı çöktü: köpekler telef oldu, 2 araç enk...
images

Diyarbakır'da sahte temizlik üretim ağı çöktü: depoda 10 milyon liralık malzeme...
images

Armağan İnci Bulvarı'nda çarpışma: 12 öğrenci hafif yaralandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

zonguldak'ta yağış sonrası istinat duvarı çöktü: köpekler telef oldu, 2 araç enkaz altında

Kırıkkale'de 103. yılda türkülerle coşku: Özlem Özdil sahnede

Diyarbakır'da sahte temizlik üretim ağı çöktü: depoda 10 milyon liralık malzeme ele geçirildi

Armağan İnci Bulvarı'nda çarpışma: 12 öğrenci hafif yaralandı

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Kestel'de ezgiler buluşuyor: halk müziği korosu yeni döneme başlıyor

Selin ardından Üzümlü köylerinde hasar tespiti ve koordinasyon sürüyor

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Bursa'da trafikte başlayan kovalamaca kaza ve taşlı saldırıyla sonuçlandı

Emirhan Kayalıkları'nda cesaret ve güvenlik sınavı: 1.780 metreden 80 metrelik iniş