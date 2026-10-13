Çorum'da atıl arazilerden sofraya: belediyenin ayçiçek hasadı

Çorum Belediyesi atıl arazilerde yetiştirdiği ayçiçeğini hasat etti

Çorum Belediyesi, kentteki atıl durumdaki arazileri tarımsal üretime kazandırma hedefiyle yürüttüğü çalışma kapsamında bu yıl ayçiçeği hasadını tamamladı. Proje kapsamında elde edilen ürünler doğrudan ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılacak.

projenin kapsamı:

Belediye, "Belediyenin Tarlasından İhtiyaç Sahibinin Sofrasına" sloganıyla boş kalan arazileri değerlendirdi. Geçen yıl aynı alanlarda buğday ekimi yapılmış; hasattan elde edilen unlar 10 kilogramlık paketler halinde ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmıştı. Bu uygulama, belediyenin sosyal yardım programlarıyla doğrudan ilişkilendirilerek üretimden dağıtıma bütüncül bir model sunuyor.

hasat bilgileri ve dağıtım:

Bu yılki ekimde yetiştirilen ayçiçeklerinden elde edilecek yağlar, Çorum Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne kayıtlı ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak. Çalışmalar hakkında bilgi veren Lemzi Çöplü, "Tarlamızda bu yıl ayçiçeği ekimi yaptık. Bugün de hasadını gerçekleştiriyoruz. Elde ettiğimiz ürünleri Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüz aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıracağız" dedi.

Belediye yetkilileri, projenin hem atıl arazilerin değerlendirilmesine hem de yerel düzeyde gıda güvenliğine destek sağladığına dikkat çekiyor. Geçen yıl sağlanan ürün desteğinin bu yıl da benzer biçimde sürmesi hedefleniyor.

Yetkililer çalışmanın, yerel kaynakları kullanarak sosyal yardım mekanizmalarını güçlendirdiğini ve bölgedeki tarımsal altyapının daha etkin kullanılmasına katkı sunduğunu belirtiyor.

ÇORUM BELEDİYESİ TARAFINDAN YETİŞTİRİLEN VE İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERİN SOFRASINA YAĞ OLARAK ULAŞTIRILACAK AYÇİÇEĞİN HASAT EDİLDİ.