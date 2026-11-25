Olayın gelişimi:

Olay, dün saat 18.30 civarında Çorum Bahçelievler Mahallesi Çamlık Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Gökhan Özdemir, eşi Esin Özdemir'i evde oldukları sırada tabancayla vurarak öldürdü. Olay sırasında evde bulunan 3 çocuk kısa süreli panik yaşadı.

Durumu görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri ve polis sevk edildi. İlk müdahaleyi sağlayan ekipler, saldırganın eve kendisini kilitlemesi nedeniyle içeri giremedi; daha sonra şüpheli, çocukların dışarı çıkmasına izin verdi ve çocuklar polis tarafından güvenli şekilde tahliye edildi.

Müdahale ve güvenlik çalışmaları:

Bölgeye, ekiplerin takviye talebi üzerine Çankırı'dan özel harekat timi sevk edildi. Polis ekipleri ve özel harekat unsurları binayı kuşatarak geniş güvenlik önlemleri aldı. Ekipler, şüpheliyi ikna etmek için yaklaşık 9 saat süren bir çalışma yürüttü ancak çabalar sonuç vermedi.

Şahısın yaralanması ve soruşturma:

Polisle ve görevli ekiplerle yapılan görüşmelerde teslim olmayan zanlı, binada bulunan silahla kendi üzerine ateş açtı. Başından yaralanan Gökhan Özdemir, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneden edinilen bilgiye göre, şahsın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Olayın ardından polis ekipleri evde geniş çaplı inceleme yaptı; olay yeri inceleme ve delil toplama çalışmaları sürdürüyor. Soruşturma kapsamında olayın nedeni ve sürece ilişkin detaylar yetkililer tarafından araştırılıyor.

KENDİNİ VURAN ŞAHIS HASTANEYE KALDIRILDI.