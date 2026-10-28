Çorum'da kavşak kazasında üç yolcu yaralandı

Çorum-Osmancık Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında üç kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kavşakta iki otomobil çarpıştı; olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza ve araç bilgiler:

Çarpışmaya, S.Y. yönetimindeki 06 BIJ 902 plakalı Skoda marka otomobil ile S.O. idaresindeki 37 AT 106 plakalı otomobilin karıştığı belirtildi. Kazada, 37 AT 106 plakalı araçta yolcu olarak bulunan A.B., F. O. ve L. O. yaralandı.

Müdahale, hastane ve trafik durumu:

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle Osmancık istikameti geçici süreyle ulaşıma kapandı; araçların kaldırılmasının ardından yol yeniden açıldı.

Olayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı ve kazanın oluş nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.

Çorum’da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı