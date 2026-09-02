Çorum'da okullar yeni döneme modernleşme hedefiyle hazırlanıyor

Vali ve ekip okullarda inceleme yaptı:

Çorum'da 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı öncesinde okullarda yürütülen hazırlıklar hızlandı. Çalışmaları yerinde inceleyen Vali Ali Çalgan yetkililerden ilerleme hakkında bilgi aldı.

Çalışmaların odağı ve kapsamı:

Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü yaz tatilinde başlattığı bakım, onarım ve inşaat işlerini sürdürüyor. Projelerin odağında okulların fiziki şartlarının iyileştirilmesi, mevcut ve yeni spor alanlarının artırılması ile atölye ve diğer eğitim birimlerinin geliştirilmesi bulunuyor.

Yetkililer, çalışmaların merkez ve ilçelerde ihtiyaç analizi gözetilerek yürütüldüğünü ve tamamlanma sürecinin planlanan takvim doğrultusunda hızlandırılacağını belirtti. Hedef, öğrencilerin daha modern, güvenli ve nitelikli eğitim ortamlarına kavuşmasıdır.

İncelemelere Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Cemal İbrahim Yalçın ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak eşlik etti.

Vali Ali Çalgan çalışmaların titizlikle takip edildiğini, altyapının bütüncül bir anlayışla güçlendirilmesinin eğitim kalitesine doğrudan katkı sağlayacağını söyledi ve projelerin en kısa sürede tamamlanmasının öncelik olduğunu vurguladı.

Yetkililer önümüzdeki dönemdeki açılış ve teslim takvimini izleyerek eksiklerin giderileceğini, böylece öğrencilerin yeni döneme donanımlı olarak başlamalarının sağlanacağını bildirdi.

ÇORUM VALİSİ ALİ ÇALGAN, YAPILAN ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ.