Çorum'da Palabıyık kavşağında çarpışma: hafif ticari araç refüje çarptı, 1 yaralı

Çorum'da Palabıyık kavşağında trafik kazası

Çorum'da Samsun-Çorum kara yolu üzerindeki Palabıyık Kavşağı'nda otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Kazada hafif ticari aracın savrularak refüje ve aydınlatma direğine çarpması dikkati çekti.

Kaza ve araçların durumu:

Edinilen bilgiye göre, Ş.S. idaresindeki 34 CMD 094 plakalı hafif ticari araç ile O.Ö. yönetimindeki 06 BF 3452 plakalı Mercedes marka otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç refüje çıktı ve bir aydınlatma direğine çarparak durabildi.

Müdahale ve soruşturma:

Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan hafif ticari aracın sürücüsü, daha sonra Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ve jandarma ekiplerinin olay yerindeki çalışmasının ardından kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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