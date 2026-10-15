Çorum'da sabah sisleri yüksek kesimleri örttü

Çorum'da yüksek kesimler yoğun sisle kaplandı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'sarı' kodlu sağanak uyarısı yapılan Çorum'da, hava sıcaklığındaki düşüş şehir merkezine uzak yüksek rakımlı bölgelerde sis oluşumuna yol açtı.
Sis etkisinin boyutu:
Kentin yüksek kesimlerini örten sis, görüş mesafesinde belirgin azalma yarattı ve bölgeyi beyaza bürüdü.
Görüntüler havadan kaydedildi:
Sisle kaplanan alanlar havadan görüntülendi, çekimler yoğunluğun özellikle yüksek rakımlı bölgelerde daha fazla olduğunu gösterdi.
KENT MERKEZİNDE ETKİLİ OLAN SİS BULUTU DRONLA HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
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