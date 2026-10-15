Yurtbaşı'nın yaralarını sarmak için belediye tüm gücüyle sahada

Elazığ'da üç gün önce etkili olan sağanak yağışın ardından Yurtbaşı Beldesi'nde yaşanan sel ve su taşkınlarına karşı Belediye Başkanı Nihat Doğan ve ekipleri sahada yoğun bir çalışma yürütüyor. Başkan Doğan, belediyenin ilk andan itibaren tüm imkanlarıyla kriz bölgesinde olduğunu ve vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için seferberlik ilan edildiğini söyledi.

saha çalışmaları:

Doğan, "Hamdolsun, ana yollarımızı ulaşıma açtık. Ara sokaklarımızda yol açma, çamur temizleme ve su tahliye çalışmalarımız aralıksız devam ediyor" ifadelerini kullandı. Selin ardından belediye personeli ve araçları ile vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunmasına yönelik acil müdahaleler gerçekleştirildi. Ekipler, hasarlı yolların onarımı, biriken suyun tahliyesi ve evlerin önündeki çamurun temizlenmesi gibi öncelikli işleri öncelikli olarak sürdürüyor.

koordine yürütülen yardım çalışmaları:

Başkan Doğan, afetin altyapı, yollar, çiftçiler ve hemşehrilerin evlerinde oluşturduğu zararların giderilmesi için Valimiz Numan Hatipoğlu ve ilgili kamu kurumlarıyla koordinasyon sağlandığını belirtti. Doğan, vatandaşlardan sürece anlayış göstermelerini isteyerek, "sizlerden tek isteğim biraz daha sabır ve anlayıştır. Hiçbir hemşehrimizin mağduriyetini görmezden gelmiyoruz" dedi.

Doğan ayrıca, ortaya atılan asılsız iddialara itibar edilmemesi çağrısında bulundu: "Bu süreçte asılsız söylemlere ve oluşturulmaya çalışılan algılara itibar etmemenizi istirham ediyorum. Bizim polemiklerle kaybedecek vaktimiz yok." Belediye kaynaklarının sınırlı olabileceğini ancak hizmet etme gayretlerinin sınırsız olduğunu vurgulayan başkan, beldenin zor günlerinde de hemşehrilerinin yanında olduklarını ifade etti.

Belediye çalışmaları planlı şekilde devam ederken, yetkililer devlet desteği ve yerel dayanışma sayesinde sorunların giderilerek normalleşme sürecine girileceğini belirtiyor. Başkan Doğan son olarak, "Allah’ın izni, devletimizin desteği ve milletimizin dayanışmasıyla bu zor günleri de hep birlikte aşacağız inşallah" sözleriyle çağrısını sonlandırdı.

YAŞANILAN SEL AFETİNİN İLK ANINDAN İTİBAREN BELEDİYENİN TÜM İMKANLARIYLA SAHADA OLDUKLARINI DİLE GETİREN YURTBAŞI BELEDİYE BAŞKANI NİHAT DOĞAN, "HAMDOLSUN, ANA YOLLARIMIZI ULAŞIMA AÇTIK. ARA SOKAKLARIMIZDA YOL AÇMA, ÇAMUR TEMİZLEME VE SU TAHLİYE ÇALIŞMALARIMIZ ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR" DEDİ.