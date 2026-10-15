Gebze'de sağanakla mücadeleye 289 personel ve 47 araçla müdahale

Gebze belediyesi sahada çalışmalarını yoğunlaştırdı

Gebze Belediyesi, kent genelinde etkili olan sağanak yağışın olumsuz etkilerini en aza indirmek için sahadaki seferberliğini sürdürüyor. Belediye, risklerin hızlı tespiti ve müdahalesi amacıyla ekip dağılımını güçlendirerek vatandaşların günlük yaşamının aksamasını önlemeye çalışıyor.

Ekip ve araç dağılımı:

Sağanakla mücadelede toplam 289 saha personeli görev alıyor. Müdahale araçları arasında 47 araç ve iş makinesi bulunuyor; bunların kullanımına ilişkin detaylar şu şekilde sıralanıyor: 12 kazıcı-yükleyici, 2 ekskavatör, 1 greyder, 13 kamyon, 5 kamyonet, 10 hizmet aracı, 1 sepetli araç ve 3 arazöz. Bu dağılım, farklı altyapı ihtiyaçlarına anında müdahale edebilme amacıyla planlandı.

Operasyon ve koordinasyon:

Çalışmalar, 15 teknik personelin koordinasyonunda yürütülüyor. Ekipler yağışın seyrini takip ederek riskli noktalara öncelik veriyor; iş makineleri ve hizmet araçları, sel, su baskını veya yol tıkanmalarına hızlı müdahale için hazır tutuluyor. Sahadaki ekipler, iletişim ve lojistik desteği kesintisiz sağlayarak koordineli müdahaleyi sürdürüyor.

Belediye yetkilileri, vatandaşlardan özellikle olumsuz hava koşullarında uyarılara dikkat etmelerini ve acil durumlarda belediyenin yönlendirmelerine uymalarını istiyor. Gebze Belediyesi ekipleri, hava koşullarına göre çalışmalarını gün boyu takip ederek gerektiğinde ek destek sağlama hazırlığını koruyor.

GEBZE BELEDİYESİ, KENT GENELİNDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞIN OLUMSUZ ETKİLERİNİ EN AZA İNDİRMEK AMACIYLA 289 SAHA PERSONELİ VE 47 ARAÇ VE İŞ MAKİNESİYLE ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.