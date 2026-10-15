Dolar 49,4142 +0,08%
Euro 55,5159 +0,49%
Bist 12.020,58 -0,81%
Altın Gram 6.649,20 +1,88%
EUR/USD 1,1213 +0,50%
Brent Petrol 105,29 -0,73%
--°

Gebze'de sağanakla mücadeleye 289 personel ve 47 araçla müdahale

Gebze Belediyesi, sağanak yağışa karşı kentte 289 saha personeli ve 47 araçla 15 teknik personel koordinasyonunda müdahale ediyor; ekipler kesintisiz görev yapıyor.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 16:11

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Gebze'de sağanakla mücadeleye 289 personel ve 47 araçla müdahale

Gebze belediyesi sahada çalışmalarını yoğunlaştırdı

Gebze Belediyesi, kent genelinde etkili olan sağanak yağışın olumsuz etkilerini en aza indirmek için sahadaki seferberliğini sürdürüyor. Belediye, risklerin hızlı tespiti ve müdahalesi amacıyla ekip dağılımını güçlendirerek vatandaşların günlük yaşamının aksamasını önlemeye çalışıyor.

Ekip ve araç dağılımı:

Sağanakla mücadelede toplam 289 saha personeli görev alıyor. Müdahale araçları arasında 47 araç ve iş makinesi bulunuyor; bunların kullanımına ilişkin detaylar şu şekilde sıralanıyor: 12 kazıcı-yükleyici, 2 ekskavatör, 1 greyder, 13 kamyon, 5 kamyonet, 10 hizmet aracı, 1 sepetli araç ve 3 arazöz. Bu dağılım, farklı altyapı ihtiyaçlarına anında müdahale edebilme amacıyla planlandı.

Operasyon ve koordinasyon:

Çalışmalar, 15 teknik personelin koordinasyonunda yürütülüyor. Ekipler yağışın seyrini takip ederek riskli noktalara öncelik veriyor; iş makineleri ve hizmet araçları, sel, su baskını veya yol tıkanmalarına hızlı müdahale için hazır tutuluyor. Sahadaki ekipler, iletişim ve lojistik desteği kesintisiz sağlayarak koordineli müdahaleyi sürdürüyor.

Belediye yetkilileri, vatandaşlardan özellikle olumsuz hava koşullarında uyarılara dikkat etmelerini ve acil durumlarda belediyenin yönlendirmelerine uymalarını istiyor. Gebze Belediyesi ekipleri, hava koşullarına göre çalışmalarını gün boyu takip ederek gerektiğinde ek destek sağlama hazırlığını koruyor.

GEBZE BELEDİYESİ, KENT GENELİNDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞIN OLUMSUZ ETKİLERİNİ EN AZA İNDİRMEK...

GEBZE BELEDİYESİ, KENT GENELİNDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞIN OLUMSUZ ETKİLERİNİ EN AZA İNDİRMEK AMACIYLA 289 SAHA PERSONELİ VE 47 ARAÇ VE İŞ MAKİNESİYLE ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bolu Dağı'nda yoğun sis görüşü 20 metreye düşürdü: sürücüler tedbirli olmalı
images

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde alt geçit suyla dolunca araçlar ilerleyemedi
images

Kumköy sahili'nde koruma ve temizlik seferberliği
images

Yoğun yağış Zonguldak’ta seferberlik başlattı: 94 ihbar, 1.053 personel sahada

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Adanaspor’un yeni yol haritası: borçla mücadele ve transfer önceliği

Bolu Dağı'nda yoğun sis görüşü 20 metreye düşürdü: sürücüler tedbirli olmalı

Düzce'de hayatını kaybeden Üsküdar başkanvekilinin naaşı İstanbul'a gönderildi

Uyuşturucu ticaretine darbe: Yenişehir'de 1.256 sentetik ecza hapı ele geçirildi

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Reyhan Karaca iyilik için Bodrum'da sahneye çıkıyor

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gece süren çalışmaların ardından 22 saat sonra ulaşıldı: Maltepe'de Hüseyin Özkurt'un cenazesi çıkarıldı

Kahta'da kavşakta çarpışma: 4 yaralı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor