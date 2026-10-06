Çukurbük’te 30 yıllık iletişim kesintisini sona erdiren adım: baz istasyonu kuruluyor

çukurbük’te iletişim sorunu sona eriyor:

Samsun'un Kavak ilçesine bağlı Çukurbük Mahallesi'nde yaklaşık 30 yıldır süren cep telefonu ve internet erişimi sorununa yönelik somut bir adım atıldı. Mahalleye yeni bir baz istasyonu kuruldu ve istasyonun kısa süre içinde hizmete açılması bekleniyor.

sorunun kapsamı ve mahalle yaşamına etkileri:

Çukurbük Muhtarı Şaban Kıvrak, sorunun uzun yıllardır mahalle sakinlerinin günlük hayatını etkilediğini vurguladı. Kıvrak, "Bugün baz istasyonunun kurulmasıyla birlikte 30 yıldır çözüm bekleyen sorunda önemli bir aşama kaydedildi. Baz istasyonunun en kısa sürede faaliyete geçmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.

çözüm süreci ve resmi girişimler:

Muhtar Kıvrak, iletişim açığının kapatılması için ilgili kurumlara başvurduklarını ve gerekli dilekçeleri verdiklerini belirtti. Kıvrak, "Gerekli dilekçeleri vererek sorunun çözümü için girişimlerde bulunduk. Mahallemizin bu önemli sorununa çözüm bulunması bizleri ve mahalle sakinlerimizi memnun etti" diyerek sürece destek verenlere teşekkür etti.

beklenti ve sonraki adımlar:

Mahalle sakinleri, baz istasyonunun hizmete girmesiyle birlikte iletişimde yaşanan aksaklıkların sona ereceğini ve günlük yaşamın normale döneceğini umuyor. Yetkililerin istasyonu aktif hâle getirmesiyle birlikte bölgedeki erişim sorunlarının büyük ölçüde düzelmesi bekleniyor.

ÇUKURBÜK MAHALLESİ’NDE 30 YILLIK İLETİŞİM SORUNU ÇÖZÜLÜYOR