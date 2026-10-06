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çukurova'da öğrencilerle hayvan sevgisi ve bakım bilinci etkinliği

Çukurova Belediyesi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde Doğal Yaşam Alanı'nda öğrencilerle düzenlenen etkinlikle hayvan sevgisi ve bakım bilincini aktardı.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 11:09

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EDİTÖR: Emre Koç

çukurova'da öğrencilerle hayvan sevgisi ve bakım bilinci etkinliği

Çukurova Belediyesi'nden farkındalık etkinliği

Çukurova Belediyesi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında Doğal Yaşam Alanı'nda düzenlediği etkinlikle hayvanların korunmasına ve hayvan sevgisinin geleceğe aktarılmasına vurgu yaptı. Etkinlik, özellikle okul çağındaki öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti ve katılımcılara uygulamalı eğitim fırsatı sunuldu.

öğrencilerin doğrudan deneyimi:

Etkinliğe katılan öğrenciler Doğal Yaşam Alanı'nı gezerek burada barınan hayvanlarla yakından ilgilenme imkânı buldu. Ziyaret sırasında çocuklar hayvanların yaşam koşullarını gözlemledi, bakım ve rehabilitasyon süreçleri hakkında alan sorumlularından bilgi aldı. Çocukların hayvanlara gösterdiği ilgi ve merhamet etkinliğe canlı görüntüler kattı.

belediye başkanının vurguladıkları:

Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, hayvanların yaşam hakkının korunmasının toplumsal bir sorumluluk olduğunu belirtti. Kozay, çocukların can dostlarla kurduğu bağın önemine dikkat çekerek, "Çocuklarımızın can dostlarımızla kurduğu bağı görmek bizler için büyük bir mutluluk. Hayvan sevgisini ve yaşam hakkına saygıyı çocuklarımıza aşılamak, daha duyarlı bir toplumun temellerini atmak açısından çok kıymetli" ifadelerini kullandı.

Belediye yetkilileri, bu tür farkındalık etkinliklerinin hem bilinç oluşturma hem de Doğal Yaşam Alanı'nın eğitim amaçlı kullanılmasını sağlama açısından önemli olduğunu aktardı. Organizasyonun hedefleri arasında hayvan bakımına dair bilgi paylaşımı ve rehabilitasyon çalışmalarının görünür kılınması yer aldı.

Başkan Kozay ayrıca, "Çukurova’da tüm canlıların yaşam hakkına saygı duyduğumuz, sevgi ve merhametin çoğaldığı bir anlayışla çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diyerek belediyenin bu alandaki kararlılığını tekrar dile getirdi.

ÇUKUROVA BELEDİYESİ, 4 EKİM DÜNYA HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ KAPSAMINDA DOĞAL YAŞAM ALANI’NDA...

ÇUKUROVA BELEDİYESİ, 4 EKİM DÜNYA HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ KAPSAMINDA DOĞAL YAŞAM ALANI’NDA FARKINDALIK ETKİNLİĞİ DÜZENLEDİ. HAYVANLARIN KORUNMASI VE HAYVAN SEVGİSİNİN GELECEK NESİLLERE AKTARILMASI AMACIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN ETKİNLİĞE ÖĞRENCİLER İLGİ GÖSTERDİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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