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çukuru atlatmaya çalışırken kontrolden çıkan araç zincirleme kazaya neden oldu

Antalya Kepez'de sürücünün yoldaki çukuru görüp manevra yaptığı 55 AHH 516 plakalı otomobil karşı şeride geçip kamyonetle çarpıştı; kazada 2 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 13:06

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EDİTÖR: Burcu Kaya

çukuru atlatmaya çalışırken kontrolden çıkan araç zincirleme kazaya neden oldu

Kazanın ayrıntıları

Antalya'nın Kepez ilçesi Baraj Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda saat 10.30 sıralarında meydana gelen kazada, yolda oluşan çukuru görüp manevra yapan bir otomobil kontrolünü kaybederek karşı şeride geçti. Kazaya karışan otomobilin plakası 55 AHH 516, kamyonetin plakası 07 MKT 05 olarak kaydedildi.

Sürücü Gökhan Ş.'nin kullandığı otomobil, çukurdan kaçınmak için direksiyonu kırınca hakimiyet kaybedildi ve karşı yönden gelen kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da yol kenarındaki bir gecekondunun betonuna çarparak durdu.

Olay yerinde müdahale

Olay sırasında aynı yönde seyir halinde olan ve eşini tedaviye götürmekte olan 07 CFF 139 plakalı otomobil, kaza yapan araçlara çarptı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerin ardından sürücü Gökhan Ş. ile kamyonette yolcu olarak bulunan bir kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı; toplamda 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kaza anı görüntüleri ve mahalle tepkisi

Kaza anı bir araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde otomobil sürücüsünün yoldaki çukuru fark edip ani manevra yaptığı, bunun sonucunda aracın kontrolden çıkarak karşı şeride geçtiği ve kamyonetle çarpışmanın gerçekleştiği görüldü.

Mahalle sakinleri, bölgede bulunan kasislerin kaldırılmasının ardından araçların aşırı süratle seyrettiğini, daha önce benzer kazaların yaşandığını belirterek yola acil önlem alınmasını istedi. Vatandaşlar, özellikle su arıza çalışmaları sonrası oluşan çukurların sürücüler için tehlike oluşturduğunu vurguladı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı; olay yerindeki görgü ve kamera kayıtları delil olarak değerlendiriliyor. Yaralıların tedavisine ilişkin resmi sağlık durumu yetkililerce paylaşılmadı.

ANTALYA’DA SÜRÜCÜSÜNÜN YOLDAKİ ÇUKURA GİRMEMEK İÇİN DİREKSİYONU KIRARAK KONTROLÜNÜ KAYBETTİĞİ ARAÇ...

ANTALYA’DA SÜRÜCÜSÜNÜN YOLDAKİ ÇUKURA GİRMEMEK İÇİN DİREKSİYONU KIRARAK KONTROLÜNÜ KAYBETTİĞİ ARAÇ KARŞI YÖNDEN GELEN KAMYONETLE ÇARPIŞTI. O ANLAR ARAÇ KAMERASINA SANİYE SANİYE YANSIRKEN, TOPLAM 3 ARACIN KARIŞTIĞI KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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