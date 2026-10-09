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Cuma çıkışında zabıtayı görünce bel ağrısını unutan kişi hızla uzaklaştı

Elazığ'da cuma namazı çıkışında zabıtayı gören bir kişi 'belim ağrıyor' diyerek direndi; karakola götürüleceğini anlayınca hızla uzaklaştı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 15:55

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Cuma çıkışında zabıtayı görünce bel ağrısını unutan kişi hızla uzaklaştı

Cuma namazı çıkışı dilenci denetiminde dikkat çeken kaçış

Elazığ'da cuma namazı sonrası gerçekleştirilen dilenci denetimlerinde ilginç bir görüntü kaydedildi. Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, cami önleri ve vatandaşların yoğun olduğu alanlarda yaptığı kontrollerde dilencilik yaptığı tespit edilen kişileri müdahale ederek güvenlik birimlerine sevk etti.

Denetimin kapsamı ve uygulama:

Denetimler sırasında zabıta ekipleri, dilencilik yaptıkları belirlenen kişileri tek tek yakalayarak işlemler için zabıta karakoluna götürdü. Ekiplerin yürüttüğü çalışma kapsamında tespit edilen şahıslar hakkında idari işlem uygulandığı bildirildi.

O anlar cep telefonuna yansıdı:

Operasyon sırasında zabıtayı gören bir kişi önce belinde ağrı olduğunu söyleyerek ekiplere direnç gösterdi. Şahısın ekiplerle diyaloğunda, "Benim belim ağrıyor, ben gelmeyeceğim, gelmiyorum" ifadelerini kullandığı görüldü. Ancak karakola götürüleceğini anladığı anda aynı kişinin aniden hızlanarak olay yerinden uzaklaştığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerdeki bu davranış, denetimin dikkat çeken anlarından biri olarak kayıtlara geçti. Olayla ilgili ekiplerin çalışması ve şahısların işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

ELAZIĞ&#039;DA CUMA NAMAZI ÇIKIŞINDA DİLENCİLERE YÖNELİK DENETİMLERDE YAŞANAN İLGİNÇ ANLAR CEP TELEFONU...

ELAZIĞ'DA CUMA NAMAZI ÇIKIŞINDA DİLENCİLERE YÖNELİK DENETİMLERDE YAŞANAN İLGİNÇ ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI. ZABITA EKİPLERİNİ GÖRÜNCE BELİNİN AĞRIDIĞINI SÖYLEYEN BİR KİŞİ, KARAKOLA GÖTÜRÜLECEĞİNİ ANLAYINCA BİR ANDA HIZLANARAK OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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