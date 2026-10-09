Konaklı'da lisanslı yerli patates çeşitlerinin verimli hasadı

Konaklı'da yerli patates hasadı

Niğde'nin Konaklı beldesinde, Patates Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen yerli ve milli patates çeşitlerinin hasadı gerçekleştirildi. Programa Niğde Valisi Nedim Akmeşe, İl Tarım ve Orman Müdürü Furkan Mete, Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak ile çok sayıda üretici katıldı.

hasat ve çeşitler:

Bu yıl hasadı yapılan çeşitler arasında Enstitü tarafından geliştirilen Leventbey, Saruhan ve Niğşah yer aldı. Programda yerli tohumların sahada test edilmesi ve üreticilerle buluşturulması hedeflendi. Akmeşe, Nisan ayında demonstrasyon çalışması başlattıklarını ve saha uygulamalarıyla olumsuz algıyı değiştirmeyi amaçladıklarını belirtti.

verim ve üretim hedefleri:

Yerli tohumların verimliliğini artırmak ve üretimini yaygınlaştırmak amacıyla yürütülen çalışmalarda dekar başına yaklaşık 4,5 ila 5 ton verim elde edildi. Geçtiğimiz yıl ilde 243 bin dekarlık alandan yaklaşık 884 bin ton patates üretildiğini hatırlatan Akmeşe, bu yıl 273 bin dekar civarından 1 milyon tonun üzerinde ürün beklediklerini söyledi.

Vali Akmeşe, İl Özel İdaresi aracılığıyla 12 üreticiye tohum desteği sağlandığını ve Patates Araştırma Enstitüsü'nün "lisanslı ve sertifikalı 11 ürünü" bulunduğunu vurguladı. Akmeşe, "Bu ürünleri toprakla buluşturup ekonomiye kazandıramazsak sahip olduğumuz potansiyeli değerlendirmiş olmayız" diyerek üreticilerin emeğinin karşılığını almasına yönelik pazar ve erişim çalışmalarının süreceğini ifade etti.

Program, yerli ve milli patates çeşitlerinin hasadının gerçekleştirilmesi ve saha sonuçlarının değerlendirilmesiyle sona erdi. Yetkililer, benzer uygulamaları yaygınlaştırarak çiftçilerin pazara erişimini güvence altına alacak yöntemler geliştirmeye devam edeceklerini belirtti.

Niğde'de yerli patates çeşitlerinin hasadı yapıldı