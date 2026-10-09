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Cumayeri'nde hafızlık başarısı 12 öğrenciye belgeyle taçlandırıldı

Cumayeri Merkez Camii'nde düzenlenen törende, Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında hafızlık eğitimini tamamlayan 12 öğrenciye belgeleri takdim edildi.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 13:24

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Cumayeri'nde hafızlık başarısı 12 öğrenciye belgeyle taçlandırıldı

Programa genel bakış:

Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri çerçevesinde Cumayeri Merkez Camii'nde düzenlenen törende, bu yıl hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan 12 öğrenciye belgeleri takdim edildi. Tören, hem öğrencilerin emeğinin hem de onları yetiştiren aile ve hocaların katkısının vurgulandığı bir atmosferde gerçekleşti.

başkanın mesajı:

Programa ilişkin açıklama yapan Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, hafızlık mertebesine ulaşan öğrencileri, onları yetiştiren hocaları ve ailelerini tebrik etti. Başkan Koloğlu, öğrencilerin Kur’an-ı Kerim’i ezberleyerek ulaştıkları başarının önemine dikkat çekerek, gençlerin hayatları boyunca Kur’an’ın ışığında yürümelerini diledi.

toplumsal ve eğitimsel önemi:

Tören, hafızlık eğitimini tamamlayan öğrencilerin başarılarının paylaşılması ve aileleriyle birlikte bu anlamlı sevincin yaşanması açısından öne çıktı. Etkinlik, hem yerel toplumda dini eğitimin değerinin hatırlanmasına hem de gençlerin manevi gelişimine destek veren eğitim çevrelerinin görünürlüğünün artmasına katkı sağladı.

Katılımcılar, öğrencilerin elde ettikleri başarının sürdürülebilir kılınması için aile, hocalar ve yerel kurumlar arasındaki iş birliğinin önemine vurgu yaptı. Program, Cumayeri ilçesinde hem kutlama hem de teşvik amaçlı bir adım olarak değerlendirildi.

CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI KAPSAMINDA CUMAYERİ MERKEZ CAMİİ’NDE DÜZENLENEN PROGRAMDA...

CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI KAPSAMINDA CUMAYERİ MERKEZ CAMİİ’NDE DÜZENLENEN PROGRAMDA, HAFIZLIK EĞİTİMİNİ BAŞARIYLA TAMAMLAYAN 12 ÖĞRENCİYE BELGELERİ VERİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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