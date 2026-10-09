Görme engelli adayın vaatleri: engelli hakları, 'Siyah Kod' ve dijital baro

Görme engelli avukat kocaeli barosu başkanlığına aday oldu

Doğuştan yüzde 90 görme engelli avukat Mehmet Emre Kalaycı, Kocaeli Barosu 39. Dönem Başkanlığı için adaylığını açıkladı. Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesini 2005 yılında birincilikle kazanıp 2009’da mezun olan Kalaycı (39), yaklaşık 16 yıldır Kocaeli Barosuna kayıtlı olarak avukatlık yapıyor. Seçilmesi halinde öncelik vereceği projeler arasında engelli hakları, avukat güvenliği, ekonomik destek paketleri ve baronun dijital dönüşümü bulunuyor.

engelli haklarına yönelik düzenleme:

Kalaycı, engelli bireylerin haklarına ilişkin daha kapsayıcı düzenlemeler geliştirmek istediklerini belirtti. Mevzuat alanındaki çalışmaların koordinasyonu için kurulması planlanan Mevzuat Geliştirme Komisyonu aracılığıyla, mevcut uygulamaların günlük yaşamdaki ihtiyaçları tam karşılamadığını ortaya koyacak adımlar atılacağını söyledi.

Avukat, zihinsel engelli bireylerin engellilik oranlarının rakamsal eşitlikle gerçek hayat koşullarını yansıtmayabildiğini vurguladı. Kalaycı, "Zihinsel engelli ve fiziksel engelli bireylerin engel oranları birbirine eşit olduğu zaman, rakamsal olarak bu oranlar gerçek hayatta karşılaşılan durumları her zaman yansıtmıyor" ifadeleriyle, yüzde 25-40 arasında rapora sahip bazı kişilerin istihdam ve eğitim hizmetlerine erişimde hak mahrumiyeti yaşadığını dile getirdi.

Bu kapsamda, zihinsel engelli bireylerin daha düşük oranlarla engelli raporu alabilmelerine imkân sağlayacak bir yasa tasarısı hazırlığı üzerinde çalışacaklarını ve tasarıyı ilgili kurumlara ileteceklerini bildirildi.

avukat güvenliği ve 'Siyah Kod' projesi:

Meslektaşlarının güvenliğini korumayı önceliklendirdiklerini söyleyen Kalaycı, arkadaşlarıyla yaklaşık iki ay süren çalışma sonunda bir dizi proje geliştirdiklerini anlattı. Bu çalışmaların en somut önerilerinden biri, sağlık personeline yönelik 'Beyaz Kod' uygulamasına benzer bir sistem olan 'Siyah Kod' projesi oldu.

Kalaycı, hedeflerinin avukata karşı işlenen suçlarda cezaların ertelenmesi ve hafif infaz uygulamaları yerine etkin yaptırımlar sağlanması ve toplumda bu suçların bilinirliğinin artırılması olduğunu ifade etti. Projenin teknik ayağında, avukatların telefonlarına yükleyecekleri bir uygulama ile güvenlik birimlerine, Avukat Hakları Merkezine ve sağlık birimlerine bildirim gönderilebilmesi planlanıyor. Sistemin KADES benzeri acil durum işleyişiyle, meslektaşların şiddet karşısında hızlıca yardım çağrısı yapabilmesi amaçlanıyor.

ekonomik destek ve dijital dönüşüm:

Kalaycı, genç meslektaşların ekonomik koşullarına yönelik kolaylıklar sağlamak istediklerini belirterek CMK ve adli yardım ödemeleri ile aidat uygulamalarında düzenlemeler vaat etti. Deneyimli avukatlara yönelik önerileri arasında ise "40 yaş üstü meslektaşlar için yarım aidat, 50 yaş üstü meslektaşlar için aidat muafiyeti" yer alıyor; bunun aidiyet duygusunu güçlendireceğini söyledi.

Baronun teknoloji entegrasyonunu güçlendirme hedefiyle Kalaycı, yapay zeka destekli hukuk asistanları ve baro pullarının dijital ortama taşınmasını içeren projeler üzerinde çalıştıklarını kaydetti. "Dijital baro demek istiyoruz" sözleriyle bu dönüşümün altını çizdi.

Kocaeli Barosu 39. Olağan Genel Kurulu, 10 Ekim Cumartesi günü saat 09.00-17.00 arasında Kocaeli Ticaret Odasında yapılacak; başkanlık ve yetkili organların seçimi ise 11 Ekim Pazar günü saat 09.00-17.00 arasında Kocaeli Adliyesinde gerçekleştirilecek.

DOĞUŞTAN YÜZDE 90 GÖRME ENGELLİ AVUKAT MEHMET EMRE KALAYCI, KOCAELİ BAROSU 39. DÖNEM BAŞKANLIĞINA ADAY OLDU.