Cumhurbaşkanı Erdoğan aile değerlerini vurgulayarak AileFest'i ziyaret etti

Rami Kütüphanesi'nde AileFest buluşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen AileFest etkinlik alanını ziyaret etti. Etkinlik, Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı tarafından gerçekleştiriliyor ve on binlerce ziyaretçi tarafından takip ediliyor. Festival, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tensipleriyle ilan edilen 'Aile ve Nüfus On Yılı' çerçevesinde farklı kuşakların bir araya gelmesini hedefleyen etkinlikleri barındırıyor.

festivalin kapsamı:

Rami Kütüphanesi'ndeki organizasyonda atölyeler, kuşaklararası buluşmalar ve aile odaklı programlar yer alıyor. Etkinlikler, hem çocuklara hem yetişkinlere yönelik etkinliklerle katılımcılara hitap ediyor; organizatörler festivalin geniş kitlelere ulaşmasını sağlayarak sivil toplumun katılımını öne çıkarıyor.

cumhurbaşkanının ziyareti ve temasları:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'ya hareketi öncesi festival alanına gelerek katılımcılarla sohbet etti ve ailelerle fotoğraf çekildi. Ziyaret sırasında Erdoğan’ın festivale verdiği destek ve aile politikalarına işaret eden ifadeleri, etkinliğin sembolik önemini öne çıkardı. Kısa ancak yoğun geçen temaslar, ziyaretçilerin yoğun ilgisi ve vakfın organizasyon başarısı ile dikkat çekti.

Not: Haber içeriğinde yer alan isimler ve organizasyon bilgileri ziyaret sırasında bildirilen açıklamalara dayanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AileFest alanını ziyaret etti