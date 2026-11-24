Sümer meydanı'ndaki 60 yıllık bina kontrollü şekilde yıkıldı

Adıyaman kent merkezinde, Sümer Meydanı’nda bulunan ve 6 Şubat 2023 depremlerinde ağır hasar gören yaklaşık 60 yıllık üç katlı bina, alınan kararlar ve tamamlanan güvenlik önlemleri sonrası iş makineleriyle kontrollü şekilde yıkıldı.

yıkım süreci:

Yıkım öncesinde çevrede geniş güvenlik şeridi oluşturuldu ve gerekli güvenlik önlemleri eksiksiz uygulandı. Çalışmalar, yetkililerin gözetiminde, uzman ekiplerce yürütülen hazırlıkların ardından iş makineleri ile adım adım gerçekleştirildi; işlem sırasında kamu güvenliğine öncelik verildi.

binanın kent yaşamındaki yeri:

Söz konusu yapı, yıllar boyunca birçok işletmeye, derneğe, sivil toplum kuruluşuna ve siyasi parti binasına ev sahipliği yapmış, kent merkezinin bilinen noktalarından biri olarak hizmet vermişti. Yıkım anı ve hazırlık aşamaları, çarşıdaki vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi.

Kontrollü yıkımın tamamlanmasıyla birlikte alanda güvenlik çalışmaları sürdürüldü ve enkaz kaldırma ile alanın düzenlenmesine yönelik sonraki adımların planlanmasına geçildi.

ADIYAMAN’DA, YAKLAŞIK 60 YILLIK GEÇMİŞE SAHİP, 6 ŞUBAT 2023 DEPREMLERİNDE AĞIR HASAR ALAN BİNANIN YIKIMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.